Das Management von SCHOTT Pharma führe den Börsengang in einem vielversprechenden Marktumfeld für solche Spezialglashersteller durch. Entsprechend hoch sei auch die Bewertung, die nach Ansicht des AKTIONÄR kurz- bis mittelfristig das Upside-Potenzial begrenze. Die Aktie des Rivalen Gerresheimer bleibt indes nach dem jüngsten Rücksetzer ein klarer Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2023)



DE000A3ENQ51



A3ENQ5



1SXP



SCHOTT Pharma (ISIN: DE000A3ENQ51, WKN: A3ENQ5, Ticker-Symbol: 1SXP) entwickelt wissenschaftlich fundierte Lösungen, um zu gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Weil Gesundheit entscheidend ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, wie vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 4.700 Menschen aus über 65 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 16 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika und Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist Teil der SCHOTT AG, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein und hat sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 821 Millionen Euro. (27.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SCHOTT Pharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA (ISIN: DE000A3ENQ51, WKN: A3ENQ5, Ticker-Symbol: 1SXP) unter die Lupe.Der Börsengang des Mainzer Unternehmens SCHOTT Pharma stoße bei Investoren einem Bericht zufolge auf großes Interesse. Der Ausgabepreis werde bei 27 Euro gesehen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend auf ein ihr vorliegendes Eckdatenpapier berichtet habe. Das dürfte dem Management des Börsenneulings gefallen.Denn damit liege der von Bloomberg erwähnte Preis im oberen Bereich der zuvor festgelegten Angebotsspanne von 24,50 bis 28,50 Euro je Aktie. Dabei übersteige die angemeldete Nachfrage das Angebot.An diesem Mittwoch sei der letzte Tag, an dem Papiere der Pharmasparte des Spezialglasherstellers SCHOTT gezeichnet werden könnten. Morgen sollten die Papiere dann an der Frankfurter Börse erstmals notiert werden. Dabei sollten früheren Angaben zufolge rund 34,6 Millionen Aktien aus dem Bestand angeboten werden, was einen Streubesitz von 23 Prozent erwarten lasse. Das Emissionsvolumen dürfte damit bei 849 Mio. Euro bis 987 Mio. Euro liegen; die Gesamtmarktkapitalisierung bei rund 3,7 Mrd. bis circa 4,3 Mrd. Euro.Gerade die rasante Verbreitung von Zivilisationskrankheiten wie Diabetes 2 und Fettleibigkeit sei aktuell ein starker Treiber der Pharmabranche. Gewichtssenker wie Wegovy und Ozempic von Novo Nordisk und Konkurrenzmittel wie etwa Mounjaro von Eli Lilly würden daher boomen. Das treibe auch die Nachfrage nach Spritzen respektive Spezialverpackungen von Unternehmen wie SCHOTT Pharma und dem im MDAX notierten Wettbewerber Gerresheimer an.