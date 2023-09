Der Wertpapierprospekt müsse noch von der Finanzaufsicht Bafin genehmigt werden. Dies werde noch heute erwartet.



"Der Aktionär" finde den geplanten Börsengang von SCHOTT Pharma sehr spannend und das Timing könnte aus Sicht der derzeitigen Eigentümer wohl kaum besser sein. Dadurch werde das IPO aber bewertungstechnisch kein Schnäppchen werden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2023)



SCHOTT Pharma entwickelt wissenschaftlich fundierte Lösungen, um zu gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Weil Gesundheit entscheidend ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, wie vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 4.700 Menschen aus über 65 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 16 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika und Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist Teil der SCHOTT AG, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein und hat sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 821 Millionen Euro. (18.09.2023/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Börsengang der Pharma-Sparte des Spezialglasherstellers SCHOTT nehme Formen an, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Erstnotiz sei für Ende September geplant. SCHOTT erhoffe sich dabei Erlöse von fast 1 Mrd. Euro. An die Börse gebracht werden solle knapp ein Viertel von SCHOTT Pharma. Alleinige Gesellschafterin sei bislang die SCHOTT-Tochter Glaswerke Beteiligungs- und Export GmbH. Das Angebot werde dabei nur bestehende Aktien umfassen.Die Preisspanne liege bei 24,50 bis 28,50 Euro je Aktie, habe SCHOTT Pharma am Montag in Mainz mitgeteilt. Dabei sollten rund 34,6 Mio. Aktien aus dem Bestand angeboten werden, was einen Streubesitz von 23% erwarten lasse. Das Emissionsvolumen dürfte damit bei 849 bis 987 Mio. Euro liegen; die Gesamtmarktkapitalisierung bei rund 3,7 bis ca. 4,3 Mrd. Euro. Im Geschäftsjahr 2022 habe SCHOTT Pharma einen Umsatz von 821 Mio. Euro erzielt. Dies würde einen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,2 entsprechen. Gerresheimer sei im Vergleich dazu mit einem 2022er-KUV von 2,0 bewertet.Die Aktien würden ab dem 19. September angeboten, die Frist ende am 27. September. Als erster Handelstag sei der 28. September geplant. Die Qatar Holding habe sich als Ankerinvestor verpflichtet, Aktien im Gesamtwert von 200 Mio. Euro zum endgültigen Angebotspreis zu erwerben, vorbehaltlich einer Begrenzung der Beteiligung auf 4,99% des Aktienkapitals von SCHOTT Pharma.