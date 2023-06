SCHOTT Pharma bewege sich in einem spannenden Markt. Sobald weitere News zur Verfügung stehen, wird "Der Aktionär" zeitnah berichten und eine genaue Einschätzung zum Börsengang abgeben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.06.2023)



Kurzprofil SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA:



SCHOTT Pharma ist ein Anbieter von Lösungen für die Aufbewahrung und Verabreichung von Arzneimitteln in Form von vorfüllbaren Spritzen, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. (22.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Mainzer Spezialglashersteller SCHOTT will Kreisen zufolge den ursprünglich schon früher angedachten Börsengang seines Pharmageschäfts nun voraussichtlich im September über die Bühne bringen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Unternehmen wolle sich dazu im kommenden Monat mit Analysten treffen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf informierte Personen berichtet.Da die Überlegungen noch im Gange seien, könne sich der Zeitplan für ein Aktienangebot auch ändern, habe es weiter geheißen. Eine SCHOTT-Sprecherin habe den Bericht nicht kommentieren wollen.Die Schott AG sei aus den Jenaer Glaswerken hervorgegangen und gehöre zu 100 Prozent zur Carl-Zeiss-Stiftung, die auch die Carl Zeiss AG in Oberkochen kontrolliere. Das SCHOTT-Management habe im vergangenen Jahr angekündigt, für die Pharmasparte einen Börsengang zu erwägen. Angesichts der schwierigen Marktbedingungen habe das Unternehmen aber zwischenzeitig den Fuß vom Gaspedal genommen. Im vergangenen Jahr hätten die allgemein steigenden Zinsen für reichlich Kursturbulenzen an den Märkten gesorgt.