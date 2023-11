XETRA-Aktienkurs SCHOTT Pharma-Aktie:

27,54 EUR -1,22% (16.11.2023, 09:10)



ISIN SCHOTT Pharma-Aktie:

DE000A3ENQ51



WKN SCHOTT Pharma-Aktie:

A3ENQ5



Ticker-Symbol SCHOTT Pharma-Aktie:

1SXP



Kurzprofil SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA:



SCHOTT Pharma (ISIN: DE000A3ENQ51, WKN: A3ENQ5, Ticker-Symbol: 1SXP) entwickelt wissenschaftlich fundierte Lösungen, um zu gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Weil Gesundheit entscheidend ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, wie vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen.



Rund 4.700 Menschen aus über 65 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 16 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika und Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens.



Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist Teil der SCHOTT AG, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein und hat sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 821 Millionen Euro. (16.11.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SCHOTT Pharma-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Am 7. November regnete es Kaufempfehlungen für die Aktie des Börsenneulings SCHOTT Pharma (ISIN: DE000A3ENQ51, WKN: A3ENQ5, Ticker-Symbol: 1SXP), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Grund: Die 30-tägige Stillhaltefrist, innerhalb der sich die am IPO beteiligten Banken nicht äußern dürften, sei zu Ende. Gleich vier Bankhäuser - die Deutsche Bank, Citigroup, Bank of America und Odd BHF - hätten zum Kauf der Papiere des Herstellers von Spritzen und Ampullen für die Pharma- und Biotech-Industrie geraten. Mit Kurszielen von 33 bis 34 Euro sähen die Experten ein Kurspotenzial von bis zu 22 Prozent. Interessanterweise habe die Notiz nicht profitieren können. Jedoch habe sich die Aktie schon in den Tagen vorher wieder vom Zwischentief bei 27 Euro lösen können. Exakt hier habe auch der Ausgabepreis beim IPO gelegen.Die Analysten hätten allesamt auf die starke Marktposition des Unternehmens verwiesen. Bis 2026 dürften die Märkte der Endabnehmer der SCHOTT-Produkte jährlich im Schnitt um 9 Prozent wachsen, schätze die Deutsche Bank. Die Citigroup sehe für das Unternehmen eine im Vergleich zum Gesamtmarkt bessere Entwicklung, weil es in schneller wachsenden Marktsegmenten aktiv sei.Neben den Optimisten habe es auch moderatere Töne gegeben: Jefferies und Exane BNP würden zu einer neutralen Haltung raten. Jefferies wies darauf hin, dass SCHOTT Pharma bei der wichtigen Kennziffer Unternehmenswert (Enterprise Value) zum operativen Ergebnis (EBITDA) um rund 75 Prozent höher bewertet sei als die des vergleichbaren Wettbewerbers Gerresheimer , so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2023)Börsenplätze SCHOTT Pharma-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SCHOTT Pharma-Aktie:27,68 EUR -0,93% (16.11.2023, 10:21)