Börsenplätze SBF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SBF-Aktie:

7,25 EUR +0,69% (29.03.2023, 16:30)



XETRA-Aktienkurs SBF-Aktie:

7,25 EUR +0,69% (28.03.2023, 17:36)



ISIN SBF-Aktie:

DE000A2AAE22



WKN SBF-Aktie:

A2AAE2



Ticker-Symbol SBF-Aktie:

CY1K



Kurzprofil SBF AG



Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (29.03.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) weiterhin zu kaufen.Die SBF AG habe jüngst über die Verfehlung der Umsatz- und Ergebnisvorgaben in 2022 berichtet und die Guidance für 2023 kommuniziert.In 2022 habe SBF nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von 34,8 Mio. Euro (+11,5% yoy) erzielt, womit der Konzern hinter der Guidance von 36,0 Mio. Euro zurückbleibe. Während das Segment Schienenfahrzeuge dank eines soliden Auftragsbestandes das Erlösniveau des Vorjahres bestätigt haben dürfte (MONe: 22,1 Mio. Euro; +3,0%), sei nach Erachten des Analysten das Segment industrielle Beleuchtung v.a. aufgrund des schwachen Jahresstarts deutlich hinter der avisierten Zielmarke von 20,0 Mio. Euro zurückgeblieben (MONe: 12,7 Mio. Euro; +15,0% yoy). Der Geschäftsbereich sei durch insolvenzbezogene Asset Deals entstanden (LUNUX Lighting und Nordeon). Die Markennamen seien im Zuge der Insolvenzen jedoch in Verruf geraten. Laut Vorstand verzeichne man bei der Wiederherstellung der Markenreputation zunehmend Fortschritte, die in der Akquisition von langfristigen Rahmenverträgen resultieren sollten und die Visibilität des sonst von geringeren Volumina geprägten Geschäftes erhöhen dürfte.Mit einem Konzern-EBITDA von 2,4 Mio. Euro verfehle SBF die Guidance von 3,6 Mio. Euro deutlich und verzeichne einen EBITDA-Rückgang von 54,2% yoy, was in einer Marge von 6,9% resultiere (-9,9 PP yoy). Maßgeblich hierfür dürfte ebenfalls das Segment mit industriellen Beleuchtungslösungen sein, das nach Erachten des Analysten aufgrund von unausgelasteten Produktionskapazitäten nur ein leicht positives EBITDA von 0,3 Mio. Euro erzielt habe (Marge: 2,4%; -19,3 PP yoy). Im Vorjahr sei das Segment-EBITDA von 2,4 Mio. Euro noch von Sondererträgen aus der Vorratsbewertung i.H.v. 1,4 Mio. Euro begünstigt gewesen. Langfristig werde eine Marge von 15,0% avisiert. Auch das Schienenfahrzeug-Segment dürfte mit einem EBITDA von 2,5 Mio. Euro (Holdingkosten: -0,3 Mio. Euro) eine Marge deutlich unter dem Niveau der Vorjahre erzielt haben (Marge: 10,9%; -2,8 PP yoy), da gestiegene Bezugspreise nur verzögert an Kunden weitergereicht werden könnten.Für 2023 avisiere der Vorstand das bereits ursprünglich für 2022 vorgesehene Erlösniveau von 40 Mio. Euro und ein "steigendes EBITDA". Dies dürfte nach Erachten des Analysten ein sehr dynamisches Wachstum im industriellen Beleuchtungssegment berücksichtigen, was er aufgrund der aktuellen vertriebsseitigen Herausforderungen für sehr optimistisch halte und sich daher etwas konservativer positioniere. Profitabilitätsseitig prognostiziere er daher nur eine leichte Steigerung und reduziere seine Ergebniserwartung deutlich.Die vorläufigen Zahlen würden darauf hindeuten, dass die Profitabilitätsstärke des Konzerns erst nach weiterer Realisierung der Wachstumspotenziale bei LUNUX zurückkehren dürfte.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bestätigt sein Rating "kaufen" mit einem neuen Kursziel von 10,00 Euro (zuvor: 12,00 Euro). (Analyse vom 29.03.2023)