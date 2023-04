Börsenplätze SBF-Aktie:



Kurzprofil SBF AG



Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (28.04.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) weiterhin zu kaufen.Die SBF AG habe Mittwoch ihren Jahresabschluss für 2022 vorgelegt und in diesem Zuge die bereits vorab gemeldete Verfehlung der Jahresziele bestätigt. Die Segmententwicklung weiche dabei etwas von der Analystenprognose ab. Die anders als antizipierte Geschäftsarithmetik reflektiere der Analyst in seinen Prognosen. Für das laufende Geschäftsjahr avisiere der Vorstand eine weitere Umsatzsteigerung bei einer deutlich verbesserten Profitabilität.Mit der Vorlage des Geschäftsberichtes habe der Vorstand die Fortsetzung des Wachstumskurses bestätigt, die die Guidance jedoch leicht verfehlt habe. Die Entwicklung der Geschäftsbereiche zeige sich leicht abweichend zu der Analystenerwartung. So verbuche das Segment Schienenfahrzeuge einen Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau (21,7 Mio. Euro; -1,7% yoy). Der Analyst habe eine leichte Steigerung erwartet (22,1 Mio. Euro; +3,0% yoy). Die Umsätze mit industriellen Beleuchtungslösungen seien deutlich zweistellig ggü. dem Vorjahr angestiegen (15,1 Mio. Euro; 36,8% yoy). Damit sei der Jahresendspurt noch deutlich stärker ausgefallen als von den Analysten zuletzt avisiert (12,7 Mio. Euro; +15,0% yoy). Er gehe davon aus, dass dies vordergründig auf den vom Management eingeleiteten Turnaround bei den Geschäftseinheiten Lunux Lighting und Nordeon Lighting Solutions zurückzuführen sein dürfte.Mit Vorlage des Jahresabschlusses seien das vorab kommunizierte EBITDA von 2,3 Mio. Euro (-54,2% yoy) sowie das resultierende Margenniveau bestätigt worden (6,7%; -9,9 PP yoy). Auf Segmentebene hätten die Lösungen für Schienenfahrzeuge trotz der leicht niedrigeren Erlöse einen Ergebnisbeitrag erzielt wie von Miguel Lago Mascato erwartet. Das Geschäft mit Industriebeleuchtungen sei indes mit -0,1 Mio. Euro leicht negativ gewesen und habe sich schwächer entwickelt als antizipiert. Höhere Belastungen durch Leerkapazitäten sowie der strategische Lageraufbau aufgrund der Bauteilknappheit dürften demnach stärker zu Buche geschlagen haben als von Miguel Lago Mascato avisiert. Leicht höhere Abschreibungen (1,4 Mio. Euro; MONe: 1,1 Mio. Euro) und v.a. die Goodwill-Abschreibung i.H.v. 0,7 Mio. Euro i.Z.m. der Lunux-Transaktion hätten zur deutlichen EBIT-Abweichung (MONe: 1,0 Mio. Euro) geführt. Aufgrund der Steuerbelastung von 0,4 Mio. Euro falle das EPS deutlich schwächer aus als erwartet (MONe: 0,08 Euro).Nach einem eher schwachen 2022 im Vergleich zu den starken Vorjahren setze SBF wieder zum Wachstumssprung an.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die SBF-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 10,00 Euro. (Analyse vom 28.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link