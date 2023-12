(7) Der zuständige Analyst, der Chefanalyst, der stellvertretende Chefanalyst und oder eine sonstige an der Studienerstellung beteiligte Person hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile oder sonstige Finanzinstrumente an diesem Unternehmen.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).

Augsburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) unverändert zu kaufen.Nach der Anpassung des Ausblicks für laufende Geschäftsjahr habe der SBF-Konzern zuletzt seine Unternehmensguidance für das kommende Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben. Basierend hierauf, rechne SBF für 2024 mit einer deutlichen Umsatzsteigerung von rund 50,0% auf mehr als 50,0 Mio. EUR und mit einer EBITDA-Marge von über 5,0%. Diese erwartete positive Entwicklung solle hierbei von der erstmaligen Konsolidierung der im dritten Quartal übernommenen AMS Software & Elektronik GmbH und vom organischen Wachstum in allen Geschäftsbereichen getragen werden.Im Oktober 2023 habe SBF im Rahmen der m:access-Konferenz seine langfristige Unternehmensguidance bekräftigt. Hiernach rechne der Konzern weiterhin für das Geschäftsjahr 2027 mit Umsatzerlösen von mindestens 75,0 Mio. EUR und einem EBITDA von mindestens 11,0 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge von ca. 14,7% gleichkomme. Auf mittelfristige Sicht erwarte die Gesellschaft eine EBITDA-Marge von mindestens 11,0%.Vor dem Hintergrund der aktualisierten Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2023 und dem kurz- und mittelfristigen Ausblick hätten die Analysten der GBC AG ihre bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr und die Folgejahre angepasst. Ihre Umsatzprognosen für das Geschäftsjahr 2024 hätten die Analysten der GBC AG neben den erwarteten organischen Wachstumseffekten, insbesondere aufgrund der getätigten AMS-Übernahme und dem damit verbundenen Einstieg ins Elektronik- und Sensorik-Geschäft angehoben. Andererseits wurden unsere Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr und auch die Folgejahre aufgrund der bisher unter unseren Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung und Profitabilität nach unten angepasst, so die Analysten der GBC AG.Für das laufende Geschäftsjahr 2023 würden die Analysten der GBC AG nun Konzernumsatzerlöse in Höhe von 34,11 Mio. EUR (bisher: 42,46 Mio. EUR) und ein EBITDA von 0,79 Mio. EUR (bisher: 2,86 Mio. EUR) erwarten. Für das Folgejahr würden die Analysten der GBC AG mit Umsatzerlösen in Höhe von 53,92 Mio. EUR (bisher: 50,71 Mio. EUR) und einem EBITDA von 2,86 Mio. EUR (bisher: 5,89 Mio. EUR) rechnen. Im Geschäftsjahr 2025 sollten Konzernumsatzerlöse von 57,45 Mio. EUR (bisher: 58,86 Mio. EUR) und ein EBITDA von 4,74 Mio. EUR (bisher: 8,67 Mio. EUR) erzielt werden können.Insgesamt sähen die Analysten der GBC AG damit den SBF-Konzern gut aufgestellt, um ab dem Geschäftsjahr 2024 wieder auf den Wachstumskurs zurückzukehren. Durch die von den Analysten der GBC AG erwartete Optimierung des Geschäftsmodells der SBF-Gruppe (v.a. Verbesserung der allgemeinen Kostenstrukturen- und Kapazitätsauslastungen) und die verstärkte Nutzung von Synergien innerhalb des Konzerns sollte es zukünftig gelingen, die Profitabilität und Ertragslage wieder deutlich zu steigern. Auch die erfolge AMS-Übernahme eröffne weitere umfangreiche Synergiepotenziale, v.a. im Bereich der Beschaffung und Fertigung von Elektronikprodukten, und sollte für zusätzliche Wachstums- und Ertragsimpulse sorgen.In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der SBF-Aktie. (Analyse vom 13.12.2023)

ISIN SBF-Aktie:DE000A2AAE22
WKN SBF-Aktie:A2AAE2
Ticker-Symbol SBF-Aktie:CY1K

Kurzprofil SBF AG

Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.

Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab.