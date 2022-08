In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus sehen Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, damit ein deutliches Kurspotenzial und stufen die Aktie mit dem Rating "kaufen" ein. (Analyse vom 22.08.2022)



Kurzprofil SBF AG



Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (22.08.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) mit dem Rating "kaufen" auf.Gemäß veröffentlichter Geschäftszahlen habe der SBF im vergangenen Geschäftsjahr 2021 mit einem Umsatzwachstum von 45,7% auf 31,18 Mio. Euro (VJ: 21,40 Mio. Euro) einen neuen Rekordwert erreicht. Als wesentlicher Wachstumstreiber habe sich hierbei der noch junge Geschäftsbereich "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" erwiesen, der durch die Tochtergesellschaft Lunux Lighting GmbH repräsentiert werde. Damit sei die Umsatzguidance (Konzernumsatz von ca. 33,0 Mio. Euro) nahezu erreicht worden.Auf Ergebnisebene sei das Betriebsergebnis (EBIT) im Vergleich zum Vorjahr um 64,1% auf 4,02 Mio. Euro (VJ: 2,45 Mio. Euro) überproportional gesteigert worden. Neben dem positiven Ergebniseffekt des Kerngeschäftsfelds "Schienenfahrzeuge" habe das noch junge Geschäftsfeld "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" erstmals einen deutlich positiven Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis beigesteuert. Auch auf Netto-Basis sei das Konzernergebnis deutlich um 125,2% auf 4,73 Mio. Euro (2,10 Mio. Euro) angewachsen. Korrigiere um einen erzielten steuerlichen Sonderertrag aus latenten Steuern (1,44 Mio. Euro) sei ein bereinigtes Nettoergebnis in Höhe von 3,29 Mio. Euro erwirtschaftet worden. Somit habe SBF ebenso seine Ergebnisguidance (Konzernergebnis in Höhe von 4,20 Mio. Euro) übertroffen.Auch für das laufende Geschäftsjahr 2022 gehe der SBF-Konzern von einer Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses aus. So rechne das Management damit, die Konzernumsatzerlöse, basierend auf der zuletzt angepassten Unternehmensguidance, im Vergleich zum Vorjahr um 15,5% auf rund 36,00 Mio. Euro (zuvor: über 40,00 Mio. Euro) zu steigern. In Bezug auf die Ergebnisprognose rechne das Unternehmen weiterhin mit einem hohen EBITDA, dass aufgrund der herausfordernden Rahmenbedingungen (hohe Materialpreisinflation etc.) bei rund 3,70 Mio. Euro und damit unter dem Vorjahresniveau (VJ: 5,24 Mio. Euro) liegen solle. Bedingt durch erwartete Sondereffekte, v.a. aus einer getätigten M&A, rechne SBF mit einem bereinigten EBITDA (Adj. EBITDA) von deutlich über 4,00 Mio. Euro.Ebenso würden die Analysten damit rechnen, dass es dem Unternehmen gelinge, seinen erfolgreichen Wachstumskurs im laufenden Geschäftsjahr und in den Folgejahren fortzusetzen. Als wesentlicher Wachstumstreiber hierfür sollte sich auch zukünftig das Geschäftsfeld "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" mit den Traditionsmarken HELLUX und HELLA erweisen. Auch für das bisherige Kerngeschäftsfeld "Schienenfahrzeuge" würden sie zukünftig mit einer dynamischen Geschäftsentwicklung rechnen. Entsprechend würden sie für das laufende Geschäftsjahr 2022 Konzernumsatzerlöse in Höhe von 36,21 Mio. Euro erwarten. In den Folgejahren 2023 und 2024 sollten diese weiter deutlich zulegen können auf dann 45,40 Mio. Euro bzw. 55,65 Mio. Euro.Zudem würden die Analysten damit rechnen, dass durch den Wegfall der erheblichen Sondereffekte und die erwarteten positiven Effekte aus den angefallenen Sonderbelastungen im Geschäftsfeld "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung", die künftige Ergebnisentwicklung des Konzerns deutlich beflügelt werde. Entsprechend würden sie für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 mit einem Nettoergebnissprung auf dann 4,04 Mio. Euro bzw. 5,71 Mio. Euro kalkulieren.Insgesamt würden die Analysten den SBF-Konzern in seinen beiden Sparten "Schienenfahrzeuge" und "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" gut positioniert sehen, um mit seinen smarten und energieeffizienten Beleuchtungslösungen von den verstärkten und notwendigen Investitionen in den Wachstumssektoren Bahntechnik, Bahninfrastruktur sowie öffentliche Infrastruktur deutlich zu profitieren. Vor allem die langjährigen Beziehungen als Entwicklungspartner und Erstausrüster der Schienenfahrzeugindustrie (rolling stock industry), der breite Kundenstamm an kommunalen Kunden (über 1.000) und die engen Geschäftsverbindungen zur Deutschen Bahn, sollten auch zukünftig für ein dynamisches Wachstum sorgen.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten auf Basis ihrer Schätzungen einen fairen Unternehmenswert zum Ende des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von 14,15 Euro je SBF-Aktie ermittelt.