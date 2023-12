Tradegate-Aktienkurs SBF-Aktie:

Kurzprofil SBF AG



Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (07.12.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) weiterhin zu kaufen.Die SBF AG habe vergangene Woche ihre Guidance für das Jahr 2024 verkündet. Neben einem organischen Umsatzwachstum in allen Geschäftsbereichen solle die erstmalige Konsolidierung der zuletzt erworbenen AMS Elektronik & Software GmbH einen erheblichen Umsatzbeitrag generieren. So erwarte der Vorstand für 2024 einen Umsatz von über 50 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge von über 5%.SBF habe nach einer insgesamt schwachen Phase 2022/2023 die Weichen für die Zukunft gestellt. Durch die geplante Restrukturierung der LUNUX Lighting sowie die Akquisition der AMS sei eine deutliche Erholung der Ergebnismarge bei signifikant steigenden Umsätzen in Sicht. Insgesamt bediene der Konzern Märkte, die dank der zunehmenden Urbanisierung und dem stärkeren Umweltbewusstsein in der Gesellschaft über langfristig attraktive Wachstumsperspektiven verfügen würden.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, hat seine Schätzungen hinsichtlich der zu erwartenden Beiträge des Targets angepasst, woraus ein erhöhtes Kursziel von 9,50 Euro (zuvor: 8,50 Euro) resultiert. Folglich bestätige der Analyst seine Kaufempfehlung für die SBF-Aktie. (Analyse vom 07.12.2023)Börsenplätze SBF-Aktie: