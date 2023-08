Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SBF AG



Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (31.08.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) weiterhin zu kaufen.Die SBF AG habe letzte Woche mit Bekanntgabe der H1-Kennzahlen die Guidance für das laufende Geschäftsjahr deutlich gesenkt. So sei der Konzern weiterhin hohen Steigerungen bei Betriebskosten und Materialeinkauf ausgesetzt. Zudem entwickle sich die Lunux Lighting in 2023 weiterhin schwächer als erwartet.Umsatzentwicklung insgesamt schwächer als in H1 2022: In H1 habe SBF 17,0 Mio. Euro Umsatz erzielt, was 4,7% yoy unter der Vorjahresmarke und der Analystenerwartung (19,0 Mio. Euro) liege. Das Segment Schienenfahrzeuge habe mit 10,0 Mio. Euro (-16,7% yoy) wie erwartet aufgrund von auslaufenden Serienaufträgen unter dem Vorjahresniveau gelegen. Das Segment industrielle Beleuchtungen habe erneut einen zweistelligen Erlösanstieg verzeichnet (6,9 Mio. Euro; +20,0% yoy), sei jedoch insgesamt hinter den Erwartungen des Vorstands zurückgeblieben.Profitabilität durch strategische Initiativen belastet: In H1 habe SBF ein EBITDA von 0,4 Mio. Euro erwirtschaftet, was im Vorjahresvergleich einen Margenrückgang impliziere (-80,0% yoy; -8,8 PP yoy). Neben den negativen Skaleneffekten hätten anhaltend hohe Bezugspreise ebenfalls Bremsspuren im EBITDA hinterlassen. Zudem habe die während der Corona-Pandemie eingeleitete strategische Bevorratung zentraler Bauteile noch immer belastend auf das Ergebnis gewirkt. SBF habe in H1 außerdem Beratungs- und Integrationskosten von ca. 0,3 Mio. Euro verbucht und in Antizipation anstehender Kundenprojekte (Auftragsbestand von 42,5 Mio. Euro; +48,1% yoy) den Personalaufwand leicht ausgeweitet (+5,0% yoy). Auf Segmentebene habe dies in einem ausgeglichenen EBITDA für das Geschäft mit Industriebeleuchtungen resultiert. Das Schienenfahrzeug-Segment habe eine überraschend niedrige Marge von ca. 5,0% erwirtschaftet.FY-Guidance korrigiert: Mit Vorlage der H1-Zahlen habe das Management den Ausblick für das laufende Jahr korrigiert und erwarte nunmehr 34,0 bis 35,0 Mio. Euro Umsatz (zuvor: mehr als 40 Mio. Euro) und 1,0 Mio. Euro EBITDA (zuvor: steigendes EBITDA) was einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang ggü. Vorjahr darstelle. Im Industriesegment würden sich die Wachstumstreiber weiterhin nicht wie geplant entfalten, was sich in den nächsten Monaten durch die beeinträchtigte Investitionstätigkeit bei Bau- und Industrieprojekten verstärken dürfte. Die nach Erachten des Analysten eingetrübten Wachstumsaussichten des Konzerns habe er modellseitig abgebildet und positioniere sich ergebnisseitig vorsichtiger als der Vorstand. So dürfte die schwächere Erlösentwicklung bei Lunux Lighting seines Erachtens stärker auf der Profitabilität lasten als avisiert.2023 stelle für SBF ein Übergangsjahr dar.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die SBF-Aktie mit einem neuen Kursziel von 8,50 Euro (zuvor: 10,00 Euro). (Analyse vom 31.08.2023)