Kurzprofil SBF AG



Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (13.07.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) weiterhin zu kaufen.Wir hatten Dienstag im Rahmen eines Unternehmensbesuchs bei der SBF AG die Gelegenheit, uns einen Eindruck von den Produktionsstätten der SBF Spezialleuchten GmbH zu verschaffen und mit dem Vorstand strategische und operative Fragestellungen zu vertiefen, so der Analysten der Montega AG.Das 42.000 m² große Areal, welches sich vollständig im Eigentum der SBF Spezialleuchten GmbH befinde, beinhalte heute zwei Werke, in denen die mechanische Fertigung (Werk 1) von Blechen und weitere Wertschöpfungsstufen abgebildet würden (bspw. Verklebung; Werk 2). Perspektivisch avisiere das Unternehmen, auch die sog. Pulverbeschichtung von vorbehandelten Produkten in-house abzubilden. Die hierfür benötigte Maschine solle im Werk 3 installiert werden, dürfte nach Erachten des Analysten bis Ende 2024 in Betrieb genommen sein und werde die Wertschöpfungstiefe SBFs erhöhen. In Summe entspreche die heute installierte Produktionskapazität im Segment Schienenfahrzeuge laut Vorstand einem Umsatzbeitrag von ca. 50 Mio. Euro. In Verbindung mit den Produktionskapazitäten der Lunux Lighting belaufe sich das produktionsseitige Umsatzpotenzial des Konzerns also auf ca. 90 Mio. Euro, womit der Konzern seine Top Line ggü. 2022 ohne umfangreiche CAPEX mehr als verdoppeln könnte.Der Vorstand sei überzeugt, diese Kapazitäten in beiden Segmenten mittelfristig auslasten zu können. So profitiere das Unternehmen im Schienensegment unverändert von der langjährigen Zusammenarbeit mit allen relevanten Zugherstellern (Siemens, Alstom, Stadler), die dank des globalen Ausbaus der Schieneninfrastruktur ihre Auftragsbestände stetig ausweiten könnten und folglich weiterhin in signifikantem Maße Projektvolumen an SBF vergeben dürften. Zudem avisiere der Vorstand, die Wertschöpfung über Akquisitionen sukzessive auszubauen. Auch im Segment öffentliche und industrielle Beleuchtung verzeichne das Management zunehmend Fortschritte bei der Etablierung wesentlicher Geschäftsbeziehungen mit großen Projektierern in diesem Bereich, was zu deutlichen Umsatzzuwächsen führen dürfte. Weitere Geschäftsdynamik sollte das Inkrafttreten des "Halogenverbotes" bringen, welches den Einbau von Halogenlampen im industriellen Bereich untersage und Lunux Lighting nach Erachten des Analysten zugutekomme.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die SBF-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 10,00 Euro. Der Company Visit hat seine positive Einschätzung von SBFs langfristigen Wachstumsaussichten bekräftigt. (Analyse vom 13.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link