Börsenplätze SBF-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs SBF-Aktie:

4,10 EUR 0,00% (16.02.2024, 17:15)



ISIN SBF-Aktie:

DE000A2AAE22



WKN SBF-Aktie:

A2AAE2



Ticker-Symbol SBF-Aktie:

CY1K



Kurzprofil SBF AG



Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (16.02.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato und Bastian Brach, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) weiterhin zu kaufen.SBF sei vergangene Woche in Person von CEO Rudolf Witt auf den 11. Hamburger Investorentagen (HIT) vertreten gewesen und habe dabei einen detaillierten Blick auf das herausfordernde Marktumfeld 2023 sowie die Unternehmensplanung 2024 gegeben. Zudem sei die Entscheidung der AMS-Übernahme erläutert worden, die die Analysten bereits im letzten Jahr beleuchtet hätten.Segment "Schienenfahrzeuge" nehme Fahrt auf: Im vergangenen Jahr hätten auslaufende Serienaufträge sowie Projektverschiebungen der OEMs zu einem Segmentumsatz geführt, der nach Erachten der Analysten unterhalb des Vorjahres liegen dürfte (MONe: 20,0 Mio. EUR,-5,0% yoy; H1: 10,0 Mio. EUR). Zuletzt habe sich der Newsflow jedoch deutlich verbessert, da zum einen die Auslieferungsgeschwindigkeit des Prestigeprojekts ICE 3neo im November 2023 auf knapp zwei Züge pro Monat erhöht worden sei. Bisher sei SBF stets an ICE-Projekten mit einem Umsatzbeitrag im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich pro Zug beteiligt gewesen. Zum anderen würden seit vergangenem Monat die von der Stadler Rail AG gebauten, neuen Berliner S-Bahnen nach einer Verzögerung von mehr als einem Jahr ausgeliefert. Dieser Gesamtauftrag belaufe sich auf insgesamt bis zu 1.500 Waggons und ein Volumen i.H.v. rund drei Milliarden Euro und reiche bis ins Jahr 2035. Aufgrund der vergangenen Zusammenarbeit von Stadler und SBF beim Bau von vergleichbaren Nahverkehrszügen würden die Anlysten auch diesmal mit einem Fertigungsauftrag rechnen, der sich insgesamt im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich bewegen dürfte. Der positive Ausblick spiegele sich auch im starken Auftragsbestand i.H.v. 40,7 Mio. EUR zum 31.12.2023 wider.Erste Lichtblicke im Bereich "Öffentliche & Industrielle Beleuchtung": Das vergangene Jahr sei für Lunux Lighting von einem schwachen Marktumfeld geprägt gewesen. Zu der konjunkturbedingt zurückhaltenden Nachfrage in der Industrie sei zum Jahresende zusätzliche Unsicherheit aufgrund des Haushaltsstreits in der Bundespolitik gekommen. Dieser habe sich (zumindest kurzfristig) negativ auf die Investitionsplanungen und Freigabe von Geldern auf kommunaler Ebene ausgewirkt. Daher würden die Analysten in diesem Segment weiterhin von einem ergebnisseitig schwachem Jahr 2023 ausgehen, was sich ihres Erachtens auf Konzernebene in einem negativen operativen Ergebnis widerspiegele (MONe: -1,3 Mio. EUR). Der Start in 2024 dürfte im Bereich "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" ebenfalls verhalten ausfallen. In H2 2024 sollten die Umsätze nach Erachten der Analysten aufgrund einer verbesserten Industrienachfrage und Nachholeffekten jedoch spürbar im Vergleich zu 2023 anziehen, sodass sie insgesamt ein zweistelliges Wachstum der Segmenterlöse erwarten würden (MONe: 16,1 Mio. EUR, +12,0% yoy).Nach einem durchwachsenen Jahr 2023 stünden die Weichen bei SBF wieder auf Wachstum.Miguel Lago Mascato und Bastian Brach, Analysten der Montega AG, bestätigen ihre Kaufempfehlung für die SBF-Aktie mit einem Kursziel von 9,50 EUR. (Analyse vom 16.02.2024)