Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (18.08.2022/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) weiterhin zu kaufen.Die unter den Erwartungen liegenden H1-Zahlen würden offenbaren, dass die Rahmenbedingungen für SBF vor allem kostenseitig deutlich komplexer geworden seien. Der Vorstand habe daher auch seine Prognose für das laufende Jahr angepasst, die in den Augen der Aktienanalysten von der Montega AG allerdings zumindest ergebnisseitig eher konservativ formuliert sei.Wenngleich der Konzernerlös im ersten Halbjahr mit 17,7 Mio. Euro (+15,7% yoy) niedriger als erhofft ausgefallen sei (MONe: 18,5 Mio. Euro), habe SBF immerhin die sehr starke Vorjahresbasis (H1/21: +53,4% yoy) erneut schlagen können. Während sich das Segment "Schienenfahrzeuge" mit seinen langen, gut planbaren Projektlaufzeiten dabei weitgehend robust entwickelt habe (+7,1% yoy auf 12,0 Mio. Euro), hätten die makroökonomischen Spannungen das Geschäftsfeld "Industrielle Beleuchtung" deutlich stärker als erwartet belastet. Hier hätten eingeschränkte Verfügbarkeiten von Bauteilen wie etwa Halbleitern sowie kundenseitige Projektverschiebungen dazu geführt, dass der Segmenterlös zwar um 25,0% yoy auf 5,8 Mio. Euro habe zulegen können, das angestrebte Niveau aber spürbar verfehlt worden sei (MONe: 8,2 Mio. Euro).Auch ergebnisseitig sei das erste Halbjahr mit einem EBITDA von 2,0 Mio. Euro (-13,3% yoy; Marge: 11,1%) durchwachsener verlaufen als antizipiert (MONe: 2,6 Mio. Euro). Neben dem niedriger als erwarteten Erlösniveau im Bereich "Industrielle Beleuchtung" und dem daraus resultierenden negativen Operating Leverage hätten sich hier auch die teils massiv gestiegenen Preise im Materialaufwand und den übrigen operativen Kosten niedergeschlagen, die folglich auch das Schienenfahrzeuggeschäft belastet hätten (EBITDA: -35,7% yoy auf 1,8 Mio. Euro; Marge: -9,8 PP yoy auf 15,3%).Infolge der genannten Belastungen erwarte der Vorstand für das laufende Jahr nunmehr einen Umsatz von rund 36,0 Mio. Euro und ein EBITDA von ca. 3,7 Mio. Euro (zuvor: > 40 Mio. Euro und eine Marge deutlich über dem Branchendurchschnitt), was das zweite Halbjahr einen weiteren Margenrückgang implizieren würde. Nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG dürfte das zweite Halbjahr indes vom weiterhin hohen Auftragsbestand (MONe: ca. 32 Mio. Euro; davon 3 bis 4 Mio. Euro "Industrielle Beleuchtung"), dem im ersten Halbjahr bewusst aufgebauten Lagerbestand sowie bereits vereinbarten Preissteigerungen im Bereich "Schienenfahrzeuge" (MONe: +5%) profitieren.Die H1-Zahlen würden zeigen, dass das Branchenumfeld auch für SBF deutlich herausfordernder geworden sei. Dies ändere nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG jedoch nichts an den strukturellen Perspektiven des Konzerns. Die Kursreaktion auf die Zahlen (-11% vs. Closing vom 16.08.) würden die Aktienanalysten von der Montega AG für etwas überzogen halten und sähen im aktuellen Niveau daher eine Kaufgelegenheit.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 12,00 Euro (zuvor: 13,00 Euro) für die Aktie von SBF. (Analyse vom 18.08.2022)