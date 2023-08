Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SBF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SBF-Aktie:

7,00 EUR +2,19% (01.08.2023)



XETRA-Aktienkurs SBF-Aktie:

6,90 EUR +0,73% (01.08.2023)



ISIN SBF-Aktie:

DE000A2AAE22



WKN SBF-Aktie:

A2AAE2



Ticker-Symbol SBF-Aktie:

CY1K



Kurzprofil SBF AG



Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (02.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) weiterhin zu kaufen.Die SBF AG habe mit der am Montag verkündeten vollständigen Übernahme des Spezialisten für Elektronikfertigung AMS Software & Elektronik GmbH die lang angekündigte Erweiterung der eigenen Wertschöpfung realisiert. Nach Vollzug der Transaktion dürfte AMS in den nächsten Jahren einen signifikanten Umsatz- und Ergebnisbeitrag generieren.Die AMS Elektronik & Software GmbH sei ein Spezialist auf dem Gebiet der Bestückung und Bearbeitung von Leiterplatten mit Sitz in Flensburg. Mit den rund 100 Mitarbeitern habe das Unternehmen einen Umsatz in 2022 von 16,4 Mio. Euro bei einem EBITDA im hohen sechsstelligen Bereich (MONe: 5% EBITDA-Marge; 0,8 Mio. Euro) erzielt. Der Fokus des Unternehmens liege auf der Bestückung von Großserien als Auftrags- bzw. Lohnfertiger. Laut Vorstand bestünden innerhalb des Unternehmens zahlreiche Hebel zur Margenoptimierung. So agiere das bisherige Management bisher eher reaktiv.Der Einkauf erfolge bisher eher unstrukturiert und sei fokussiert auf die Beschaffung von Vorprodukten anstatt auf gute Einkaufskonditionen. Zudem erlaube die IT-Infrastruktur keine detaillierten Analysen zur Profitabilitätsoptimierung. Der Analyst gehe davon aus, dass die SBF AG ein attraktives Multiple von 7,5xEV/EBITDA bezahle, wodurch sich ein Enterprise Value von ca. 6,0 Mio. Euro ergebe. Bei einer moderaten Verschuldungsquote erscheine daher ein Kaufpreis von ca. 3,0 Mio. Euro realistisch.Mit dem Erwerb des Unternehmens aus Schleswig-Holstein realisiere SBF die bereits länger avisierte Vertiefung der Wertschöpfung im Bereich der Leiterplattenbestückung. So habe der Konzern bereits 2021 über eine bevorstehende Akquisition in diesem Marktsegment informiert. Diese sei jedoch im Laufe des letzten Jahres gescheitert. Mit dieser Akquisition entlang der Wertschöpfungskette decke der Konzern zukünftig einen maßgeblichen Arbeitsschritt in beiden Unternehmenssegmenten ab. Leiterplatten seien in sämtlichen elektronischen Geräten verbaut, die SBF sowohl im Schienen- als auch im Industriegeschäft einsetze.Mittelfristig plane der Vorstand, der zukünftigen Tochtergesellschaft zu einer Profitabilität auf Konzernniveau zu verhelfen. Bis zum Closing der Transaktion berücksichtige der Analyst die AMS noch nicht in seinen Prognosen. In diesem Zuge dürfte auch die Guidance 2023 um die Umsatz- und Ergebnisbeiträge entsprechend erhöht werden.Mit der jüngsten Akquisition schreite SBF bei der strategischen Erweiterung der Wertschöpfungstiefe voran und eröffne weitere Wachstumschancen.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die SBF-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 10,00 Euro. (Analyse vom 02.08.2023)