Augsburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, bewerten die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) in einer aktuellen Aktienanalyse mit "kaufen".Der SBF-Konzern habe in den vergangenen Jahren dank einer robusten Nachfrage aus der Schienenfahrzeugindustrie und einer durchgeführten M&A, die den Einstieg im öffentlichen und industriellen Beleuchtungssektor geebnet habe, ein dynamisches Wachstum (CAGR19-22: 26,5%) verzeichnen können.Aufgrund der weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen (hohe Inflation auf den Beschaffungsmärkten, Lieferengpässe etc.) habe SBF in der ersten Hälfte des vergangenen Geschäftsjahres seine Wachstumsserie jedoch nicht fortsetzen können. Nichtdestotrotz habe die Gesellschaft ihre erzielten Konzernumsatzerlöse in diesem Zeitraum in Höhe von 16,87 Mio. EUR nahezu auf dem hohen Vorjahresniveau (1. HJ 2022: 17,71 Mio. EUR) halten können. Bedingt durch die seit der Corona- und Lieferkettenkrise weiterhin deutlich höheren Kostenniveaus für den Materialeinkauf und einem erhöhten Personalaufwand infolge aktueller Projektanläufe und kundenbedingter Projektverschiebungen habe das Unternehmen jedoch einen deutlichen EBITDA-Rückgang auf 0,42 Mio. EUR (1.HJ 2022: 1,96 Mio. EUR) hinnehmen müssen.Daneben sei das erste Halbjahr 2023 auch geprägt gewesen von umgesetzten strategischen Maßnahmen und damit verbundenen Investitionen. So habe sich SBF mit der Integration der Nordeon Lighting Solutions und der im vergangenen Sommer erfolgten Übernahme der AMS Software & Elektronik GmbH, einem Spezialisten für Elektronikfertigung, nochmals v.a. produkt- und beschaffungsseitig besser aufgestellt. Zudem beabsichtige die Gesellschaft Investitionen in einen Maschinen- und Anlagenpark für innovative Pulver- und Nassbeschichtung. Dadurch solle die Wertschöpfungsstufe weiter erhöht werden. Mit diesen umgesetzten und angestoßenen strategischen Schritten stelle sich die SBF-Gruppe marktseitig breiter auf (neue Märkte und Kundengruppen), erhöhe die eigene Wertschöpfung und reduziere zugleich Beschaffungsrisiken.In Anbetracht der unter den Erwartungen liegenden Halbjahresperformance und der erwarteten temporären Abschwächung der Wachstumsdynamik infolge des schwierigen Marktumfelds habe SBF seine bisherige Guidance für das Geschäftsjahr 2023 nach unten angepasst und rechne nun mit einem Umsatz von 34,0 Mio. EUR bis 35,0 Mio. EUR und einem EBITDA von ca. 1,0 Mio. EUR. Für das Geschäftsjahr 2024 sei die Gesellschaft deutlich positiver gestimmt und stelle u.a. basierend auf erwarteten anorganischen Wachstumseffekten (aus der AMS-Übernahme) eine deutliche Umsatzsteigerung von rund 50,0% auf mehr als 50,0 Mio. EUR und eine EBITDA-Marge von über 5,0% in Aussicht. Darüber hinaus habe die SBF-Gruppe Ende 2023 ihre langfristige Unternehmensguidance bekräftigt, wonach für das Geschäftsjahr 2027 ein Umsatz von min. 75,0 Mio. EUR und ein EBITDA von min. 11,0 Mio. EUR rechnet erwartet würden.Auf Basis ihrer Prognosen haben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells einen fairen Wert für die SBF-Aktie in Höhe von 9,00 EUR ermittelt und empfehlen die Aktie zum Kauf. (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SBF-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SBF-Aktie:4,16 EUR 0,00% (14.02.2024, 22:02)XETRA-Aktienkurs SBF-Aktie:4,20 EUR 0,00% (14.02.2024, 17:36)ISIN SBF-Aktie:DE000A2AAE22WKN SBF-Aktie:A2AAE2Ticker-Symbol SBF-Aktie:CY1KKurzprofil SBF AGDie SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (14.02.2024/ac/a/nw)