In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein signifikantes Kurspotenzial in der SBF-Aktie. (Analyse vom 07.06.2023)



Kurzprofil SBF AG



Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur.



Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (07.06.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, bewerten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) weiterhin mit dem Rating "kaufen".Das vergangene Geschäftsjahr 2022 habe der SBF-Konzern mit einem Umsatzanstieg um 11,7% auf 34,84 Mio. Euro (VJ: 31,18 Mio. Euro) abgeschlossen und damit seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Die Umsatzzuwächse hätten aus einem deutlichen Anstieg des Geschäftsvolumens im Segment "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" resultiert.Trotz des erzielten Wachstums sei insbesondere aufgrund von Lieferkettenproblemen, eingeschränkter Elektronikteileverfügbarkeit, Auftragsverschiebungen und Auftragsstornierungen (Russland-Embargo) die Umsatzguidance des Konzerns (Umsatz von mehr als 36,0 Mio. Euro) nicht erreicht worden. Auch die Umsatzguidance der Analysten (Umsatz GBCe: 36,21 Mio. Euro) sei verfehlt worden.Auf Ergebnisebene sei das Betriebsergebnis (EBITDA) im Vergleich zum Vorjahr bedingt durch schwierige Rahmenbedingungen (hohe Inflation auf Beschaffungsmärkten, Lieferkettenprobleme etc.) deutlich auf 2,32 Mio. Euro (VJ: 5,24 Mio. Euro) gesunken. Das Nettoergebnis habe aufgrund der deutlich gesunkenen Rentabilität -0,65 Mio. Euro betragen und damit deutlich unterhalb des Vorjahresniveaus (VJ: 4,73 Mio. Euro) gelegen.Hierbei sei zu beachten, dass das Vorjahresnettoergebnis durch einen steuerlichen Sonderertrag in Höhe von 1,44 Mio. Euro positiv beeinflusst gewesen sei. Damit habe SBF ebenso seine Ergebnisguidance (EBITDA von rund 3,70 Mio. Euro) verfehlt. Auch die Ergebnisschätzung der Analysten sei nicht erreicht worden (EBITDA GBCe: 3,71 Mio. Euro).Für das laufende Geschäftsjahr 2023 gehe der SBF-Konzern von einer Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses aus und rechne im Vergleich zum Vorjahr mit einem erneuten Umsatzanstieg auf mehr als 40,0 Mio. Euro und einem deutlich ansteigenden operativen Ergebnis (EBITDA).Bedingt durch die bisher unter ihren Erwartungen liegende Wachstumsdynamik und Profitabilität, hätten die Analysten ihre bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen nach unten angepasst. Sie würden nun für das laufende Geschäftsjahr 2023 und das Folgejahr 2024 mit Umsatzerlösen in Höhe von 42,46 Mio. Euro (zuvor: 45,40 Mio. Euro) bzw. 50,71 Mio. Euro (zuvor: 55,65 Mio. Euro) kalkulieren. Ergebnisseitig würden sie nun unter sehr konservativen Prämissen ein EBITDA von 2,86 Mio. Euro (zuvor: 7,98 Mio. Euro) bzw. 5,89 Mio. Euro (zuvor: 10,68 Mio. Euro) erwarten. Für das Geschäftsjahr 2025 würden sie mit Umsatzerlösen von 58,86 Mio. Euro und einem EBITDA von 8,67 Mio. Euro rechnen.Insgesamt würden die Analysten den SBF-Konzern mit seinen smarten und energieeffizienten Beleuchtungstechnologien (adaptive LED-Technologie) in beiden Sparten weiterhin gut aufgestellt sehen, um von den verstärkten öffentlichen Infrastrukturinvestitionen (kommunaler Investitionsrückstau laut aktueller KfW-Studie von 165,6 Mrd. Euro, bei geplantem Investitionsanstieg der Kommunen in 2023 um +4,4% auf 43,1 Mrd. Euro) und der boomenden Bahnindustrie zu profitieren.Insbesondere die Beleuchtungslösungen des Unternehmens für den öffentlichen Sektor (kommunaler SBF-Kundenstamm: über 1.000) sollten von den zunehmenden öffentlichen Modernisierungs- und Erneuerungsinvestitionen weiterhin Auftrieb erhalten und hierdurch das dynamische Wachstum dieses Geschäftsfeld weiter voranbringen. Zudem sollte das Bahntechnikgeschäft des Konzerns auch zukünftig von den Rekordauftragsbeständen der weltweit führenden Zugbauer beflügelt werden und im Zuge dessen mittel- und langfristig ein deutliches Segmentwachstum erzielen können.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten vor dem Hintergrund ihrer gesenkten Umsatz- und Ergebnisschätzungen ebenfalls ihr Kursziel auf 11,10 Euro je Aktie (zuvor: 14,15 Euro) reduziert. Neben ihren angepassten Prognosen hätten sich ebenfalls erhöhte Kapitalkosten (Anstieg des risikofreien Zinses von 1,25% auf 2,00%) kurszielmindernd ausgewirkt.