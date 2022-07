NASDAQ Stockholm-Aktienkurs SAS-Aktie:

0,5454 SEK -11,60% (05.07.2022, 15:30)



ISIN SAS-Aktie:

SE0003366871



WKN SAS-Aktie:

A1C0DX



Ticker-Symbol SAS-Aktie:

SSV2



NASDAQ Stockholm-Symbol SAS-Aktie:

SAS



Kurzprofil SAS AB:



SAS AB (ISIN: SE0003366871, WKN: A1C0DX, Ticker-Symbol: SSV2, NASDAQ Stockholm-Symbol: SAS) ist eine in Schweden ansässige Fluggesellschaft. Das Kerngeschäft des Unternehmens mit Sitz in Stockholm ist die Durchführung von Passagierflügen nach, von und innerhalb Skandinaviens. Außerdem bietet SAS folgende Dienstleistungen an: Air Cargo bietet das Post- und Luftfrachtdienste nach, von und innerhalb Skandinaviens an, und SAS Ground Handling, das Abfertigungsdienstleister an den Flughäfen in Kopenhagen, Oslo und Stockholm ist, bietet Passagier-, Fracht- und Rampenservices für SAS und andere Fluggesellschaften an. (05.07.2022/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAS beantragt Insolvenzschutz in den USA - AktiennewsDie Aktien von SAS (ISIN: SE0003366871, WKN: A1C0DX, Ticker-Symbol: SSV2, NASDAQ Stockholm-Symbol: SAS) stürzten am Dienstag um über 12,0% ab und bauten damit die jüngsten Verluste aus, nachdem die skandinavische Fluggesellschaft in den Vereinigten Staaten Insolvenzschutz beantragt hatte, um Schulden abzubauen, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe davor gewarnt, dass der gestern begonnene Streik der Piloten seine Finanzkrise verschärfen werde. "Durch diesen Prozess zielt SAS darauf ab, Vereinbarungen mit wichtigen Interessengruppen zu treffen, die Schuldenverpflichtungen des Unternehmens umzustrukturieren, seine Flugzeugflotte neu zu konfigurieren und mit einer erheblichen Kapitalspritze daraus hervorzugehen", habe die Fluggesellschaft in einer Erklärung gesagt.Börsenplätze SAS-Aktie:0,0504 EUR -12,20% (05.07.2022, 14:59)