Börsenplätze SAS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAS-Aktie:

0,0053 EUR -78,37% (04.10.2023, 18:08)



NASDAQ Stockholm-Aktienkurs SAS-Aktie:

0,053 SEK -82,20% (04.10.2023, 17:29)



ISIN SAS-Aktie:

SE0003366871



WKN SAS-Aktie:

A1C0DX



Ticker-Symbol SAS-Aktie:

SSV2



NASDAQ Stockholm-Symbol SAS-Aktie:

SAS



Kurzprofil SAS AB:



SAS AB (ISIN: SE0003366871, WKN: A1C0DX, Ticker-Symbol: SSV2, NASDAQ Stockholm-Symbol: SAS) ist eine in Schweden ansässige Fluggesellschaft. Das Kerngeschäft des Unternehmens mit Sitz in Stockholm ist die Durchführung von Passagierflügen nach, von und innerhalb Skandinaviens. Außerdem bietet SAS folgende Dienstleistungen an: Air Cargo bietet das Post- und Luftfrachtdienste nach, von und innerhalb Skandinaviens an, und SAS Ground Handling, das Abfertigungsdienstleister an den Flughäfen in Kopenhagen, Oslo und Stockholm ist, bietet Passagier-, Fracht- und Rampenservices für SAS und andere Fluggesellschaften an. (04.10.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAS Airlines stürzt nach Erreichen des "Chapter 11"-Meilensteins um 90% ab - AktiennewsDie größte skandinavische Fluggesellschaft SAS (ISIN: SE0003366871, WKN: A1C0DX, Ticker-Symbol: SSV2, NASDAQ Stockholm-Symbol: SAS) hat heute den Markt darüber informiert, dass sie nach "Chapter 11" des US-Konkursrechts umstrukturiert wird, so die Experten von XTB.Dies werde dazu führen, dass die Gruppe nicht mehr an der Börse notiert sei und die derzeitige Aktionärsstruktur ausgelöscht werde. Das nach der Umstrukturierung verbleibende Kapital werde nach der Ankündigung des Unternehmens voraussichtlich ausschließlich an die Gläubiger ausgeschüttet. Die SAS-Aktien würden damit 83% verlieren.Wie gehe es weiter mit SAS?- Nach dem Konkursverfahren würden die Investmentgesellschaft Castlelake (32%), Lind Invest (8,6%) und die französische Fluggesellschaft KLM (20%, Investition von 1,2 Mrd. USD) zusammen mit dem dänischen Schatzamt (26%) die neuen Hauptaktionäre des Unternehmens sein. Das Unternehmen habe Mitte letzten Jahres bei einem US-Gericht Konkursschutz beantragt. Es sei nicht in der Lage gewesen, in einem Umfeld steigender Kosten und gedämpfter Nachfrage, die auch durch die Pandemie beeinträchtigt worden sei, zu überleben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link