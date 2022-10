Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (24.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP wolle die Kehrtwende einleiten. Europas größter Softwarehersteller präsentiere an diesem Dienstag (25. Oktober) seine Zahlen zum dritten Quartal. Noch dürfte die verstärkte Ausrichtung auf Software zur Nutzung über das Netz (Cloud) die Ergebnisse belasten. Laut Finanzchef Luka Mucic solle in Q3 aber der Tiefpunkt bei der Ergebnisentwicklung erreicht worden sein.Weitere Investitionen in die Cloud-Technik dürften das Ergebnis im dritten Quartal noch belastet haben. Im vierten Quartal solle das operative Ergebnis dann wieder zulegen. Im kommenden Jahr und im Jahr 2024 seien dann jeweils prozentual zweistellige Ergebniszuwächse angekündigt. Zukunftsmusik!Für das laufende Jahr habe SAP-Vorstandschef Christian Klein noch einen Rückgang des um Sondereffekte bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um vier bis acht Prozent einkalkuliert, wenn Wechselkurseffekte ausgeklammert würden. Die dürften allerdings beachtlich ausfallen, weswegen es wohl in berichteten Zahlen nicht ganz so dicke komme. Zuletzt habe SAP beim operativen Ergebnis bis zu 4,5 Prozentpunkte Rückenwind vom schwachen Euro erwartet.Bei den Sondereffekten rechne SAP mit 620 bis 720 Mio. Euro Kosten für Zukäufe. Bei den anteilsbasierten Vergütungsprogrammen für die Mitarbeiter seien Aufwendungen zwischen 2,5 und 2,7 Mrd. Euro zu erwarten. Für den Konzernumbau seien 130 bis 150 Mio. Euro veranschlagt. Zusammengenommen könnten also bis zu knapp 3,6 Mrd. Euro an Sonderkosten zusammenkommen.Bei den Kunden wolle die Walldorfer Software-Schmiede aber auch dieses Jahr weiter punkten. So solle der Cloudumsatz um währungsbereinigt 23 bis 26 Prozent zulegen. Inklusive der Lizenzumsätze für Software zur Installation vor Ort dürften es aber nur vier bis sechs Prozent Wachstum sein. Das zeige: Lizenzsoftware sei weiter auf dem absteigenden Ast. Der freie Barmittelzufluss (Free Cashflow) solle über 4,5 Mrd. Euro betragen, nach gut fünf Milliarden im Vorjahr. Die Steuerquote dürften zwischen 34 und 38 Prozent liegen.Analysten sähen nur noch begrenzte Gefahr für eine weitere Enttäuschung beim Ausblick. Man dürfe aber dennoch gespannt sein, ob die Walldorfer wirklich einen Wendepunkt erreicht hätten und der Cloud-Bereich nun wirklich zum dominanten Umsatzstrom werde, der dann auch die Ergebnisse wie erwartet nachhaltig steigen lasse.SAP werde die Q3-Zahlen morgen vor Börsenbeginn veröffentlichen. Um 14 Uhr (MESZ) werde der Vorstand dann in einer Telefonkonferenz für Investoren und Finanzanalysten die Geschäftsentwicklung erläutern. Zeichne sich ab, dass der Konzern den Tiefpunkt bei der Ergebnisentwicklung in Q3 tatsächlich erreicht habe, dann sollte das Interesse an der SAP-Aktie wieder spürbar zunehmen.Mit dem Sprung über die 95-Euro-Marke würde das passende charttechnische Kaufsignal generiert. Bleibt die Kehrwende weiterhin aus, drohen neue Jahrestiefs, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)