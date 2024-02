XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

164,42 EUR +1,31% (02.02.2024, 11:31)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (02.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) zu kaufen.SAP verteidige seinen Titel als Anlegerliebling im neuen Jahr. Der DAX-Titel erklimme zum wiederholten Mal in den zurückliegenden Wochen ein neues Rekordhoch - und lasse dabei auch die Schwelle von 200 Milliarden Euro Marktwert erfolgreich hinter sich. Unterstützung liefere heute ein nennenswerter Kommentar.Die Aktien von SAP hätten am Freitag nach einer positiven Analystenstudie mit 165,94 Euro ein weiteres Rekordhoch erklommen. Der alte Höchststand sei erst drei Tage alt, als der Softwarekonzern zudem beim Börsenwert die Marke von 200 Milliarden Euro geknackt habe. Am späten Vormittag würden die Papiere der Walldorfer 2,1 Prozent im Plus bei 165,74 Euro notieren und damit zu den Top-Werten im DAX gehören. Ihre Gewinnserie im laufenden Jahr belaufe sich bereits auf fast 19 Prozent, womit sie Spitzenreiter im DAX seien. "Der Aktionär" habe die Aktie als einen seiner Favoriten für 2024 vorgestellt. Zudem befinde sich ein Call Optionsschein (+233%) im Hebel-Depot des "Aktionär".Zuvor habe das Analysehaus Jefferies die SAP-Titel von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 135 auf 190 Euro angehoben. Analyst Charles Brennan gehe von einer höheren Wachstumsdynamik auf dem Niveau führender US-Konkurrenten wie Salesforce, Adobe oder Intuit aus. In diesem Falle gäbe es bei der Bewertung kurzfristig keine Obergrenze mehr, so der Experte. Die anhaltende Dynamik des Cloud-Geschäfts bedeute, dass der Softwarekonzern nun ein glaubwürdiges jährliches Wachstum von 10 bis 12 Prozent gegenüber der bisherigen Spanne von 8 bis 10 Prozent zu erwarten habe, habe Brennan geschrieben. Die Bewertung der Walldorfer auf Basis des freien Mittelzuflusses führe zu dem höheren Kursziel und stütze seine Kaufempfehlung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:164,30 EUR +0,90% (02.02.2024, 11:42)