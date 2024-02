Börsenplätze SAP-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) zu kaufen.Keine DAX-Aktie sei im Monatsvergleich zu stark wie SAP. Der Titel habe in den vergangenen vier Wochen gut 20 Prozent gewonnen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Siemens Energy und Rheinmetall mit plus 14,2 Prozent und plus 10,3 Prozent. Am Wochenende habe es nun überraschende News zur Nachfolge des Mitbegründers Hasso Plattner gegeben.Europas größter Softwarehersteller SAP und sein designierter Aufsichtsratschef Punit Renjen würden überraschend getrennte Wege gehen. Der als Nachfolger des Mitgründers Hasso Plattner vorgesehene US-Amerikaner werde zur Hauptversammlung im Mai sein Mandat in dem Kontrollgremium niederlegen, habe SAP am Sonntagabend bekannt gegeben. Grund seien die unterschiedlichen Vorstellungen über die Rolle als künftiger Aufsichtsratsvorsitzender. SAP habe mit dem ehemaligen Nokia-Manager Pekka Ala-Pietilä einen Ersatzmann für Renjen präsentiert. Der Finne solle für zwei Jahre zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden und sei auch als Vorsitzender des Gremiums vorgesehen.Vor knapp einem Jahr habe SAP Renjen nach langer Suche als Nachfolger für Plattner vorgestellt, im Mai letzten Jahres sei Renjen bereits in den Kontrollrat eingezogen gewesen. Er sollte als ehemaliger Chef der Unternehmensberatung Deloitte vor allem die Kundensicht auf SAP mitbringen, um Impulse zu setzen. SAP habe die Pläne nun aber verworfen. Dem Vernehmen nach habe sich der Amerikaner nicht mit der in Deutschland gesetzlich vorgesehenen Funktion als Aufseher des Konzernvorstands anfreunden können.Mit Pekka Ala-Pietilä komme nun ein alter Bekannter wieder, der bereits von 2002 bis 2021 im Aufsichtsrat der Walldorfer gesessen habe. Ala-Pietilä sei 1999 bis 2005 Präsident von Nokia gewesen und habe in verschiedenen Expertengremien für Künstliche Intelligenz mitgearbeitet.Die SAP-Aktie zeige am Montagmorgen kaum eine Reaktion. Auf der Handelsplattform Tradegate notiere sie am frühen Morgen 0,3 Prozent im Minus bei 167,80 Euro. Damit bleibe sie knapp unter ihrem erst am Donnerstag bei 169,40 Euro markierten Allzeithoch. AKTIONÄR-Leser, die seit der Empfehlung im Mai vergangenen Jahres investiert seien, könnten sich freuen. Das Kursplus betrage seitdem 38 Prozent.Auch wenn nach der starken Rally zuletzt durchaus eine Konsolidierung überfällig ist, langfristig bleibt die SAP-Aktie ganz klar aussichtsreich, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link