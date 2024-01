ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (23.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Charles Brennan, Analyst von Jefferies & Co, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Er sei der Ansicht, dass die Kombination aus positiver Anlegerpositionierung und optimistischen Managementkommentaren "eine hohe Messlatte" für das Geschäftsjahr 2023 setze, um zu überzeugen, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Trotz der Tatsache, dass der Walldorfer Software-Konzern in seiner Präsentation auf eine aktienbasierte Vergütung umgestellt habe, würden die Rückmeldungen aus zwei Wochen Marketing darauf hindeuten, dass 20% der Anleger immer noch auf eine Bewertung vor der aktienbasierten Vergütung vertrauen. Jefferies & Co füge hinzu, dass mit zahlreichen Anpassungen zu rechnen sei. Die Ergebnisse von SAP würden mit Komplexität einhergehen. Der Analyst sehe in anderen Unternehmen des Sektors weiterhin bessere Werte und bezeichne die Bewertung der SAP-Aktie als überzogen.Charles Brennan, Analyst von Jefferies & Co, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die SAP-Aktie mit einem Kursziel von 135 EUR bestätigt. (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:148,44 EUR -0,97% (23.01.2024, 10:44)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:147,88 EUR -1,64% (23.01.2024, 10:29)