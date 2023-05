Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (16.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Walldorfer Softwarekonzern habe vor wenigen Minuten neue Mittelfristziele bekannt gegeben und ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Letzteres werde aus den Erlösen, die der Qualtrics-Verkauf mit sich bringe, gespeist. Die Cloud-Umsätze ohne Qualtrics ( ISIN US7476012015 WKN A2QLPC ) sollten jetzt höher ausfallen als erwartet.21,5 Milliarden Euro wolle SAP im Jahr 2025 mit der Cloud umsetzen. Ursprünglich habe der Konzern mit 20 Milliarden gerechnet, wenn man Qualtrics nicht berücksichtige. Die Gesamterlöse sollten auf über 37,5 Milliarden Euro steigen und damit die ursprüngliche Schätzung um 1,5 Milliarden Euro übertreffen.Nach dem angekündigten Verkauf der US-Marktforschungstochter Qualtrics wolle SAP für bis zu 5 Milliarden Euro Aktien zurückkaufen. Das Programm solle in der zweiten Hälfte dieses Jahres beginnen und bis Ende 2025 abgeschlossen sein, habe es von den Walldorfern am Dienstag geheißen. Voraussetzung für das Programm sei der erwartete Abschluss der Veräußerung von Qualtrics im zweiten Halbjahr. Aus dem Anteilsverkauf der Mehrheit an Qualtrics rechne SAP nach früheren Angaben mit einem Verkaufserlös von 7,7 Milliarden Dollar (7,1 Milliarden Euro).Die Zahlen liegen etwas über den Schätzungen der Analysten und könnten dafür sorgen, dass die Aktie neue Jahreshochs ins Visier nimmt, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur SAP SE in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2023)Call-Optionsscheine auf SAP befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: