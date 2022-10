Die Zahlen kämen am Markt gut an, auch die Aussagen der Vorstandschaft würden Mut machen. Das Interesse an der Aktie könnte nun wieder spürbar zunehmen. Durch den Sprung über die 95 Euro wurde auch aus charttechnischer Sicht ein Kaufsignal generiert, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur SAP-Aktie. (Analyse vom 25.10.2022)



Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP habe gestützt vom schwachen Euro im Wachstumsgeschäft mit der Cloud weiter Fahrt aufgenommen. Auch weil die Umrechnung der Auslandsgeschäfte in Euro die Resultate deutlich aufgehübscht habe, sei das Unternehmen besser durch das schwierige dritte Quartal gekommen als befürchtet. Die Aktie sei am Dienstag auf den höchsten Stand seit Ende April gestiegen.Das Management habe bereits gewarnt, dass beim Ergebnis wegen der Investitionen in das Cloudsoftware-Angebot die Talsohle durchschritten werden müsse. Unter dem Strich habe das Unternehmen gar einen regelrechten Gewinneinbruch verzeichnet. Vorstandschef Christian Klein sehe den Konzern aber jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast und kündigte in einigen Bereichen Rekordwerte für das vierte Quartal an.Einige dürften die Resultate des Zwischenberichts als durchwachsen bezeichnen, habe Baader Bank-Analyst Knut Woller in einer frühen Einschätzung geschrieben - wegen schwacher Lizenzverkäufe, der verfehlten Erwartungen beim Nettogewinn je Aktie und einem gestutzten Jahresziel für den Barmittelzufluss. Umsatz und operatives Ergebnis seien aber besser ausgefallen als gedacht. Im Lichte der aktuellen Marktbewertung und angesichts des konjunkturell schwierigen Umfelds sehe er das wie auch die anziehende Bruttomarge im Cloudgeschäft positiv.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe mit knapp 2,1 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau gelegen, wie das DAX-Schwergewicht in Walldorf mitgeteilt habe. Das sei mehr gewesen, als von Analysten im Schnitt geschätzt. Bereinigt um Wechselkurseinflüsse wäre das operative Ergebnis allerdings um acht Prozent gefallen.Der Umsatz habe insgesamt um 15 Prozent auf unerwartet hohe 7,84 Milliarden Euro zugelegt - zwei Drittel des Zuwachses seien aus Währungseffekten gekommen. Während die einträglichen Softwarelizenzen wieder einmal schwächer abgeschnitten hätten als erwartet, habe SAP beim erklärten Wachstumsfeld aus der Cloud ein Umsatzplus von 38 Prozent vorweisen können - getrieben von der Cloudversion der Kernsoftware S/4 Hana. Insbesondere bei dieser forciere Chef Klein das Wachstum, auch weil die großen US-Rivalen den Badenern in ihrer Ur-Domäne, den Programmen zur allgemeinen Unternehmenssteuerung, das Wasser abzugraben drohen würden.Angesichts erster Probleme und Warnungen bei anderen Softwareanbietern sei der Anstieg bei den Cloudaufträgen von SAP beeindruckend, habe Analyst Toby Ogg von J.P. Morgan geschrieben. Die Bestellungen für S/4 Hana aus der Cloud hätten nahegelegt, dass die Kunden weiter auf dieses Programm umstiegen - trotz der wirtschaftlichen Lage. Der überwiegende Teil der Orders komme von neuen Kunden, sagte Klein in einer Telefonkonferenz.Finanzchef Luka Mucic habe vorgerechnet, dass die Wechselkurseffekte im Schlussquartal im Jahresvergleich wohl einen Anstieg des operativen Ergebnisses im mittleren einstelligen Prozentbereich zugelassen hätten. Allerdings schwächele das Geschäft mit dem Einmalverkauf von Softwarelizenzen zur Installation vor Ort deutlich. So rechne das Management im laufenden Jahr beim gesamten Produktumsatz eher mit dem unteren Ende der Prognosebandbreite eines währungsbereinigten Wachstums von vier bis sechs Prozent.So habe sich das Management auch noch nicht dazu durchringen wollen, die Mittelfristprognosen für das Jahr 2025 wie in Aussicht gestellt aufzustocken. Dies werde noch etwas Zeit brauchen, habe Klein gesagt. Zuerst wolle man ein "starkes viertes Quartal" schaffen.Unter dem Strich sei der Nettogewinn von SAP im Quartal um 61 Prozent auf 547 Millionen Euro eingebrochen. Vor einem Jahr hätten Beteiligungsergebnisse des Risikokapitalfonds Sapphire Ventures mit dem Aufschwung an den Börsen die Gewinne deutlich in die Höhe getrieben, weil die Unternehmenswerte von Start-ups zugelegt hätten. Durch die aktuell schwierige Lage an den Finanzmärkten sei das diesmal nicht zustande gekommen.Für die Aufgabe von Geschäften in Russland und Belarus wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine seien im dritten Quartal nur noch geringe Kosten in Höhe von rund 20 Millionen Euro angefallen. Insgesamt schätze Mucic die Belastungen für das bereinigte operative Ergebnis in diesem Jahr noch auf zusammengenommen 300 Millionen Euro. Vor drei Monaten habe SAP noch 50 Millionen Euro mehr einkalkuliert. Allerdings werde sich der Ausstieg aus dem Geschäft wegen rechtlicher Anforderungen gegenüber Kunden und Beschäftigten noch weiter hinziehen und nicht wie einst geplant bis Jahresende vollzogen sein.An seinen Umsatz- und Ergebnisprognosen für dieses Jahr halte das Management fest. Beim freien Barmittelzufluss gehe Mucic aber nur noch von rund 4,5 Milliarden statt wie bisher von mehr als 4,5 Milliarden Euro aus. Grund seien vor allem die niedrigeren Gewinne in diesem Jahr. Die Steuerquote dürfte mit rund 45 Prozent höher liegen als zuvor vom Unternehmen erwartet - allerdings seien wegen der Schwankungen bei Sapphire Ventures infolge der Bedingungen am Kapitalmarkt auch noch größere Abweichungen davon möglich.