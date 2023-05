Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

122,74 EUR -0,44% (09.05.2023, 09:11)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

123,00 EUR +0,67% (08.05.2023, 17:44)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (09.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Quartalsbericht habe SAP seinen Platz als wertvollster DAX-Konzern behauptet. Die Walldorfer Software-Schmiede bringe auf dem aktuellen Kursniveau eine Marktkapitalisierung von 143 Milliarden Euro auf die Waage. Der Industriekonzern Siemens , die Deutsche Telekom und der Sportwagenbauer Porsche AG würden auf den Rängen dahinter folgen. Besonders wichtig: Das nächste charttechnische Kaufsignal stehe bei der Aktie unmittelbar bevor.Die Aktien von SAP befänden sich seit dem Ende September erreichten Zwischentief bei 79,58 Euro auf Erholungskurs. Für den jüngsten Kursschub hätten Aussagen des Unternehmens zum künftigen Wachstum gesorgt. Demnach dürfte der Gesamtumsatz des Software-Entwicklers ab 2024 prozentual zweistellig steigen.Analysten würden den Daumen heben. Insgesamt würden 18 Experten zum Kauf raten. Die Top-Kursziele würden bis 150 Euro reichen. Elf würden es vorziehen, zunächst an der Seitenlinie zu verharren und die weitere Entwicklung abzuwarten. Derzeit empfehle lediglich Charles Brennan vom Analysehaus Jefferies einen Verkauf der SAP-Papiere. Er sehe die Aktie bei 105 Euro fair bewertet.Ein Blick auf den Chart zeige. Die SAP-Aktie konsolidiere derzeit den Kurssprung nach den Zahlen. Mit dem nachhaltigen Anstieg über die horizontale Widerstandszone zwischen 124,60 und 126,26 Euro werde das nächste charttechnische Kaufsignal generiert und der Weg für eine mittelfristige Trendfortsetzung Richtung 135 Euro geebnet.Die Chance sei gegeben, dass sich die hohen Investitionen in das Cloudangebot endlich rentieren würden und der Konzern im Gesamtjahr wieder operative Fortschritte mache. Mit Spannung würden diesbezüglich auch die Aussagen des Vorstands im Rahmen der "SAP Sapphire 2023 - Konferenz für Finanzanalysten und Investoren" am 16. Mai erwartet.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Derivate auf SAP befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.