XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

93,25 EUR +1,11% (08.08.2022, 13:28)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (08.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Walldorfer Konzern habe mit seinen Quartalszahlen Ende Juli die Anleger und Analysten aufgrund seiner gesenkten Gewinnprognose zwar nicht überzeugen können. Im freundlichen Marktumfeld sei die SAP-Aktie dennoch weiter nach oben geklettert. Und glaube man den Analysten, sei noch weiteres Aufwärtspotenzial vorhanden.Die Mehrheit der Experten habe ihre Kursziele bestätigt, womit sich das Konsensziel für die nächsten zwölf Monate auf 111,25 Euro belaufe. Ausgehend vom aktuellen Kurs der SAP-Aktie würde sich damit ein Ertragspotenzial von rund 20% ergeben. Aktuell würden 22 Experten die SAP-Aktie zum Kauf empfehlen, zwölf würden im Papier eine Halteposition sehen und nur einer rate zum Verkauf.Der charttechnische Aufwärtstrend seit Mitte Juli spreche für die Aktie von SAP. Denn trotz der gekappten Ergebnisprognose habe sich der DAX-Titel über der GD50 halten können. Die nächsten Hürden seien nun der GD 100 und die Widerstandszone bei 95 Euro. Ein Durchbruch würde den Trend bestätigen und Anlegern die Gelegenheit bieten, wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen. Aktuell sei die SAP-Aktie keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2022)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:93,17 EUR +0,51% (01.08.2022, 13:43)