Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (24.06.2022/ac/a/d)



Die SAP-Aktie habe sich von ihren Tiefs etwas gelöst und habe im frühen Freitagshandel wieder die 90-Euro-Marke überwinden können. Seit Jahresanfang stehe immer noch ein Minus von über 25% zu Buche. Wenig zielführend in diesem Kontext sei ein Bericht des "manager magazin", der von Unstimmigkeiten innerhalb des Top-Managements spreche. Demnach habe Ende April in Florida ein Führungstreffen von SAP stattgefunden, in welchem CEO Klein die Führungsriege über seine Strategie informiert habe. Das Treffen habe die Erwartungen der Teilnehmer nicht erfüllen können, diese seien vielmehr enttäuscht gewesen, dass Klein bei der Strategie sehr vage geblieben sei und eine Vision nicht habe erkennen lassen. Ein Manager solle sogar von der "schlimmsten Verschwendung meiner Zeit" gesprochen haben.Der heutige Beitrag des "manager magazin" sei symptomatisch für die Entwicklung von SAP in den letzten Monaten. Dem Unternehmen fehle es an Innovation, die Aktie komme seit Jahren nicht aus dem Quark. Zudem würden sich nun auch negative Schlagzeilen häufen. Zuletzt habe es immer wieder Berichte über interne Querelen, unzufriedene Kunden, Mitarbeiter und Investoren gegeben. Auch als Arbeitgeber verliere SAP bei deutschen Informatikabsolventen an Attraktivität. Der Walldorfer Konzern brauche dringend einen Befreiungsschlag in Form von guten operativen Ergebnissen. Ein Kauf der SAP-Aktie biete sich aktuell nicht an, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.06.2022)