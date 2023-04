Derivate auf SAP befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (18.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.SAP lege am Freitag (21. April) die Zahlen für das erste Quartal vor. Nach einer längeren Durststrecke mit einem Ergebnisrückgang wegen hoher Investitionen in das Cloudangebot solle sich bei dem DAX -Konzern in diesem Jahr endlich das Blatt wenden. Fraglich sei, ob die weltweite Konjunkturschwäche und in der Folge eine Zurückhaltung von Kunden bei IT-Projekten die Pläne durchkreuzen würden.Vorstandschef Christian Klein und der neue Finanzvorstand Dominik Asam möchten eigentlich die Ernte der verstärkten Investitionen in den vergangenen beiden Jahren einfahren. Bisher stehe für den Produktumsatz mit Cloud- und Lizenzsoftware sowie Wartung ein währungsbereinigtes Plus von 6 bis 8 Prozent auf 28,2 bis 28,7 Milliarden Euro (zu konstanten Wechselkursen) im Plan, wobei der Clouderlös mit 22 bis 25 Prozent Plus auf 15,3 bis 15,7 Milliarden Euro der Treiber sein dürfte.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern würden die Walldorfer mit einem währungsbereinigten Wachstum zwischen 10 und 13 Prozent bei 8,8 bis 9,1 Milliarden Euro veranschlagen (ebenfalls zu konstanten Wechselkursen).Allerdings hätten die Ziele für die bisherige Konzernstruktur inklusive des US-Marktdatensammlers Qualtrics ( ISIN US7476012015 WKN A2QLPC ) gegolten, der noch in diesem Jahr an den US-Finanzinvestor Silver Lake und den kanadischen Pensionsfonds CPP Investments verkauft werden solle. Für die eigenen Anteile streiche das DAX-Schwergewicht dabei rund 7,7 Milliarden Dollar ein. Nach der Ankündigung des Verkaufs Mitte März werde SAP die Tochter als nicht fortzuführendes Geschäft ausweisen und die Jahresprognose auf den verbleibenden Restkonzern beziehen.Rein rechnerisch könnte SAP also das Ziel für den Produktumsatz auf 26,7 bis 27,2 Milliarden Euro eindampfen. Das bereinigte operative Ergebnis könnte - bei sonst gleichen Annahmen - auf 8,6 bis 8,9 Milliarden Euro taxiert werden.Die schon seit einiger Zeit in Aussicht gestellte Aktualisierung der mittelfristigen Ziele habe für das SAP-Management wohl noch etwas Zeit, zur wichtigen Kundenmesse Sapphire Mitte Mai könnte es aber soweit sein."Der Aktionär" bleibe zuversichtlich gestimmt und setze auf einen Ausblick, der bei den Investoren gut ankommen werde. Dann dürfte die Aktie der Walldorfer-Softwareschmiede ihren Aufwärtstrend fortsetzen und Kurs auf die 125-Euro-Marke nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur SAP SE in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: