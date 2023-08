Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (31.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) weiter kaufenswert.Der SAP-Konkurrent Salesforce habe mit seiner Prognose für das laufende Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Spezialist für Unternehmenssoftware rechne mit einem Umsatz von 8,71 Milliarden Dollar, Analysten hätten im Schnitt mit 8,66 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktie habe im nachbörslichen Handel am Mittwoch um mehr als 5 Prozent auf 227,10 Dollar zugelegt.Im vergangenen Vierteljahr habe Salesforce den Umsatz im Jahresvergleich um gut 11 Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar gesteigert. Unter dem Strich sei der Gewinn in dem Ende Juli abgeschlossenen Quartal von 68 Millionen Dollar auf knapp 1,27 Milliarden Dollar (1,16 Mrd. Euro) gestiegen. Der Konzern habe Anfang des Jahres unter anderem zu Stellenabbau gegriffen, um profitabler zu werden.Salesforce sei spezialisiert auf Unternehmens-Software zum Kundenmanagement und biete unter anderem auch den übernommenen Büro-Kommunikationsdienst Slack ( ISIN US83088V1026 WKN A2PGZL ) an.Salesforce sei vor einigen Monaten verstärkt unter Druck von aktivistischen Investoren geraten. Mehrere Gesellschaften hätten Anteile an dem Unternehmen offengelegt. Diese hätten von Salesforce mehr Profitabilität gefordert. Der Konzern habe sich lange auf Wachstum konzentriert und viel Personal eingestellt sowie zahlreiche Übernahmen durchgeführt. Nun müsse sich Salesforce aufs Kostensparen verlegen, habe es damals von den Investoren geheißen. In diesem Bereich gebe Salesforce nun deutlich Gas.Die Zahlen von Salesforce könnten auch die Aktie des deutschen Konkurrenten SAP beflügeln. Die Aktie habe sich zuletzt ohnehin sehr stark präsentiert.SAP bleibt weiter kaufenswert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link