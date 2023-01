XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

106,50 EUR -2,29% (19.01.2023, 14:51)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (19.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Am 26. Januar werde der Walldorfer Software-Riese seine Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal vorlegen. Im Vorfeld der Ergebnisse für das Schlussviertel 2022 seien die Analysten für die SAP-Aktie geteilter Meinung. Die Kursziele lägen weit auseinander.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die SAP-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Eine andere Einschätzung vertrete indes Charles Brennan vom Analysehaus Jefferies. Er stufe die SAP-Aktie unverändert mit "underperform" und einem Kursziel von 90 Euro ein.Die SAP-Aktie habe getragen von einem positiven Gesamtmarkt einen erfreulichen Jahresstart aufs Börsenparkett hingelegt. Die Zahlen sollten wenig Überraschungspotenzial bieten. Wer bei SAP investiert sei, bleibe dabei, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:106,30 EUR -1,90% (19.01.2023, 14:58)