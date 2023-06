Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

122,84 EUR -0,31% (23.06.2023, 16:57)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

122,92 EUR -0,15% (23.06.2023, 16:49)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (23.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die SAP-Aktie strebe seit Jahresanfang in einem sauberen Aufwärtstrendkanal nach oben. In dieser Woche sei dabei die untere Begrenzung erneut erfolgreich getestet worden. Neue Jahreshochs schieen bei der Aktie der Walldorfer Software-Schmiede daher nur eine Frage der Zeit.Nach einer längeren Durststrecke mit einem Ergebnisrückgang wegen hoher Investitionen in das Cloud-Angebot solle sich bei SAP in diesem Jahr endlich das Blatt wenden. Die Mai präsentierten überarbeiteten Mittelfristziele würden ebenfalls Lust auf mehr machen. Bei vielen Analysten sei die Aktie daher die erste Wahl unter den europäischen Software-Unternehmen.Abgerundet werde das Paket durch ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm, dass im zweiten Halbjahr nach dem erfolgreichen Abschluss des Verkaufs der US-Marktforschungstochter Qualtrics gestartet werden solle.Die SAP-Aktie habe im laufenden Jahr bereits über 30% zugelegt. Sowohl aus operativer als auch aus charttechnischer Sicht spreche einiges für eine Fortsetzung dieser Entwicklung, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: