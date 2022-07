XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Das größte Problem des Walldorfer Softwarekonzerns sei derzeit die sinkende Profitabilität. Zuletzt habe SAP ihren Ausblick für das operative Ergebnis gekappt. Um gegenzusteuern, würden die Walldorfer nun die Preise für ihre Cloud-Produkte erhöhen. Allerdings deute sich Widerstand gegen die neuen Abo-Gebühren an.Wegen der steigenden Inflation sollten die Preise jedes Jahr um 3,3% steigen. CEO Klein habe dem "Handelsblatt" gesagt, dass man damit zwar die Kostensteigerungen abfedern, jedoch "den Inflationsdruck nicht eins zu eins an die Kunden weitergeben" möchte. "Im Cloud-Markt ist es ganz normal, dass man mit jedem Release mehr Funktionalität bietet und über die Zeit die Preise anpasst. Das machen auch unsere Konkurrenten so. Wir wägen gerade ab, wie wir das genau umsetzen", so Klein gegenüber dem Handelsblatt.Man sei diesbezüglich auch mit der Nutzer-Lobby im Austausch. Im Bericht heiße allerdings, dass die Kunden-Lobby sich nun dagegenstemme. Sie fordere, dass die Anpassung nicht fix 3,3% betragen, sondern sich an der Entwicklung der Lohnkosten orientieren solle. "Unternehmen müssen aufpassen, dass bei den Kosten für ihre SAP-Systeme nicht das böse Erwachen kommt", habe Thomas Henzler, Vorstandsmitglied der Kundenorganisation DSAG, dem "Handelsblatt" gesagt. Es brauche "verlässliche Mechanismen" für die Preisentwicklung. "Wir erwarten, dass die Regelung rückgängig gemacht wird."