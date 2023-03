XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

113,24 EUR -0,47% (23.03.2023, 09:30)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (23.03.2023/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SAP: Warten auf den Ausbruch - ChartanalyseMit einem aktuellen Wochenplus von 2% hat sich die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) wieder an das Jahreshoch geschoben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Bei der SAP-Aktie sei es in diesem Jahr (aktuell: +18%) bereits zu mehreren Anstiegsphasen gekommen, auf die jedoch immer wieder technische Korrekturen gefolgt seien. Zuletzt seien die Papiere Mitte März bis auf 106,28 EUR zurückgefallen, bevor die Kurse erneut nach oben gedreht seien. Dabei sei am vergangenen Freitag bei 114,38 EUR ein neues Jahreshoch markiert worden, wobei die Notierungen dieses Niveau allerdings zunächst nicht hätten halten können.Ausblick: Mit dem Tageshoch bei 114,28 EUR hätten gestern noch 0,10 EUR bis zur aktuellen 2023er Bestmarke gefehlt. Schlussendlich seien die Notierungen per Endstand (-0,1%) aber nicht über 113,78 EUR hinausgekommen.Das Long-Szenario: Um neue Aufwärtsimpulse auszulösen, müsste im ersten Schritt jetzt das aktuelle Jahreshoch aus der Vorwoche bei 114,38 EUR per Tagesschluss überboten werden. Danach könnten die Kurse im Bereich von 115,60/115,70 EUR an die November-Eindämmungslinie heranlaufen, die gleichzeitig die obere Begrenzung eines großen Keilmusters bilde. Gelinge dort der Ausbruch, wäre bei 117,88 EUR die Schließung der offenen Kurslücke vom 27. Januar 2022 möglich. Halte die Aufwärtsdynamik nach einem Gap-Close an, könnte sich - über die 120er Marke hinweg - Platz bis zum 2022er Hoch bei 125,40 EUR eröffnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:113,46 EUR +0,62% (23.03.2023, 09:41)