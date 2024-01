Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (08.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Analystenkonsens sehe für die Aktie von SAP gerade einmal ein Ertragspotenzial von vier Prozent. Dabei habe sich das Konsensziel von zuletzt 142,76 Euro durch ein Upgrade von Jefferies am Freitag sogar erhöht. Doch das "hold"-Votum des Analysehauses spreche die gleiche Sprache wie die jüngste Studie von Barclays. Aber wie lange noch?Der Barclays-Analyst James Goodman schreibe in einer Branchenstudie, dass die meisten europäischen Softwareunternehmen nur ein begrenztes Gewinnwachstum im vierten Quartal aufweisen würden. Zuletzt seien im Vergleich zum dritten Quartal auch die Bewertungen wesentlich anspruchsvoller geworden, was die Risikoprämie weniger attraktiv mache. Tatsache: Zwar habe die SAP-Aktie seit Mitte Dezember rund sieben Prozent eingebüßt. Das 24er KGV von 20 liege aber noch immer klar unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 23.Nach den Q3-Ergebnissen von SAP habe Goodmann noch zuversichtlicher geklungen. "Für einen unerfahrenen Beobachter mögen die Ergebnisse von SAP nicht besonders auffällig gewesen sein. Doch die Bestätigung der Prognose, das gegenüber dem Vorquartal unveränderte Wachstum des Cloud-Auftragsbestandes, sowie die Management-Kommentare waren vor dem Hintergrund schwacher Daten, schwieriger Prognosen und nervöser Märkten mehr als genug."Auch zu den jüngsten Änderungen bei der Berichterstattung habe sich der Barclays-Analyst positiv geäußert. Ein besseres Verständnis des zugrunde liegenden Ertragsprofils werde durch die Einbeziehung der Aktienbasierten Vergütung ermöglicht, hätten die Experten geschrieben. Allerdings würden die Auswirkungen auf die Finanzziele für das Geschäftsjahr 2025 erst im Rahmen der Q4-Veröffentlichung präsentiert.Auch "Der Aktionär" belässt sein Fazit unverändert: Anleger müssen wohl bis zur Veröffentlichung der Q4-Zahlen am 24. Januar abwarten, bevor es seitens der Analysten wieder klare Signale für die SAP-Aktie gibt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. "Der Aktionär" geselle sich vorab jedoch zu den optimistischsten Experten und sehe für 2024 ein Kursziel von 175 Euro als erreichbar an. (Analyse vom 08.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: