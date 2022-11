Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (22.11.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) weiterhin zu kaufen.Bereits 1973 sei mit dem ersten System für Finanzbuchhaltung der Grundstein für das heutige Geschäftsmodell gelegt worden. Über die Jahre habe sich die Produktpalette immer weiter entwickelt, sodass das deutsche Softwareunternehmen mittlerweile Lösungen für jegliche Unternehmensbereiche bereitstelle. In den letzten Jahrzehnten sei es üblich gewesen, diese über Lizenzen zu verkaufen. Mittlerweile sei jedoch die Umstellung von Lizenzen auf ein (teilweise) Cloud-basiertes Abomodell in vollem Gange. Der Vorteil davon bestehe zum einen darin, dass wiederkehrende Einnahmen eine bessere Planungssicherheit bieten würden. Zum anderen könnten Kunden bei Lizenzen selbst entscheiden wie lange sie eine (ältere) Version verwenden und Upgrades hinauszögern würden - beim Abomodell würde ein Aussetzen der Zahlungen Stillstand bedeuten, was langfristig die Umsätze in Summe steigern sollte.Um diesen Prozess voranzutreiben, sei letztes Jahr das Programm RISE with SAP eingeleitet worden. Damit werde ein Komplettpaket angeboten, welches den Kunden von der Prozessanalyse über den Aufbau der notwendigen Infrastruktur bis hin zur Implementierung der gewünschten Anwendungen unterstütze. So wirke RISE with SAP als nachhaltiger Umsatztreiber für Cloud und Service. Was SAP hier vor allem von anderen Softwareanbietern unterscheidet sei, dass bei den Lösungen die Unternehmensgröße nur eine bedingte Rolle spiele. Dementsprechend finde RISE with SAP auch Anklang bei Big Playern. In Q3 seien zum Beispiel Verträge mit Prada, Schneider Electric und BioNTech abgeschlossen worden. Durch den kostenintensiven und zeitaufwendigen Integrationsprozess sei auch eine gewisse Kundenbindung gegeben. Des Weiteren biete der modulare Aufbau Möglichkeiten zur schrittweisen Erweiterung, sobald das Grundgerüst stehe.SAP selbst habe trotz der derzeitigen Belastungen seine mittelfristigen Wachstumsziele bis zum Jahr 2025 bekräftigt, welche bereits im Q3/2020 verkündet worden seien. Diese würden unter anderem Cloud-Umsätze in Höhe von EUR 22 Mrd., eine Steigerung des Anteils der besser planbaren Umsätze auf rund 85% sowie ein zweistelliges Wachstum des operativen Gewinns bereits im Jahr 2023 beinhalten.Dass die neue Herangehensweise durchaus Anklang finde, sei im dritten Quartal abermals durch das anhaltend starke Cloud-Momentum unterstrichen worden. So hätten die Erwartungen mit einem Gesamtumsatz in Höhe von EUR 7,84 Mrd. übertroffen werden können. Auch das absolute operative Ergebnis habe überzeugen können, jedoch hauptsächlich aufgrund des schwachen Euro. Bei den Margen würden sich nach wie vor die hohen Kosten im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung sowie Marketing- und Vertriebsaufwendungen bemerkbar machen, weshalb speziell die operative Marge um 4 Prozentpunkte auf 26,7% zurückgegangen sei und damit unter dem Konsens von 27,2% gelegen habe. Der Anteil der besser planbaren Umsätze sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4 Prozentpunkte auf starke 80% gestiegen. Der Current Cloud Backlog (vertraglich zugesicherte und in den kommenden zwölf Monaten zu realisierende Clouderlöse) sei um 38% auf EUR 11,3 Mrd. gestiegen. Der Ausblick für 2022 sei weitestgehend bestätigt worden.Nachdem die digitale Weiterentwicklung und Effizienzsteigerung für Unternehmen aus allen Branchen unumgänglich sei, operiere SAP in einem recht attraktiven und zukunftsträchtigen Geschäftsfeld. Die Umstellung vom Lizenzvertrieb auf ein Abomodell sollte dabei zusätzlich für besser planbare und langfristig gesehen höhere Umsätze sorgen. Entwicklung und Vermarktung der neuen Strategie seien jedoch mit hohen Kosten verbunden, weshalb die Margen erheblich unter Druck stünden. Grundsätzlich zeige sich das Unternehmen zuversichtlich, bereits im Jahr 2023 die Kostenkomponente wieder in den Griff zu bekommen. Nach Meinung der Analysten der RBI stelle dies jedoch im aktuellen Marktumfeld und gegeben einer erwarteten wirtschaftlichen Abkühlung einen großen Unsicherheitsfaktor dar und sei eher mit einem Fragezeichen zu versehen. In den letzten 30 Tagen sei die Aktie mit einem Plus von über 16% überproportional stark angestiegen und habe sich sowohl im Vergleich zum breiten Markt als auch zur Peergroup verteuert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.