Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

130,52 EUR +1,18% (07.09.2023, 20:17)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

130,26 EUR +1,01% (07.09.2023, 17:36)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (07.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Am Mittwoch habe es bereits entsprechende Gerüchte gegeben, nun sei es fix. Der Softwarekonzern SAP wolle die Bonner Software-Management-Firma LeanIX übernehmen. Der Abschluss der Übernahme werde noch im vierten Quartal erwartet, hätten die Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt. Die Aktie von SAP habe um gut ein Prozent zulegen können. Damit sei der Sprung auf ein neues Zwei-Jahreshoch gelungen.SAP wolle mit der Übernahme die Aktivitäten rund um Software für Geschäftstransformation stärken. Die Bonner Software-Management-Firma verschaffe Kunden einen besseren Überblick über ihre bestehenden IT-Systeme - und solle so auch die Umstellung zu SAPs Kernsoftware S/4 Hana erleichtern. Zum Kaufpreis seien keine Angaben gemacht worden."Mit LeanIX werden wir die IT-Umstellungen unserer Kunden schneller und erfolgreicher machen", habe SAPs Strategiechef Sebastian Steinhäuser in einer Pressekonferenz gesagt. Die Anwendungen hätten es SAP-Kunden ermöglicht, Kosten und Risiken eines Umstiegs zu senken. Das Unternehmen sei bereits seit zehn Jahren Geschäftspartner von SAP.Zuvor habe das "Handelsblatt" über die bevorstehende Übernahme berichtet. Nach Informationen des Blatts könnte LeanIX es auf eine Bewertung von knapp 1,2 Milliarden Euro bringen. Zu LeanIX' bisherigen Investoren würden nach eigenen Angaben etwa Goldman Sachs, die Beteiligungsgesellschaft Insight Partners sowie der Investor Digital Transformation Capital Partners (DTCP) gehören. An letzterem sei die Deutsche Telekom als Ankerinvestor beteiligt."Der Aktionär" bleibt ganz klar zuversichtlich. Anleger können bei dem Papier weiter zugreifen, so Marion Schlegel. Das mittelfristige Kursziel liege bei 155,00 Euro. (Analyse vom 07.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link