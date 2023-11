Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (30.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der SAP-Rivale Salesforce habe am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Diese sowie der Ausblick hätten die Erwartungen des Marktes übertreffen können. Dementsprechend sei es bei der Aktie von Salesforce nachbörslich kräftig nach oben gegangen. Das Papier habe knapp neun Prozent auf 250,50 Dollar gewonnen.Der Umsatz des Spezialisten für Unternehmenssoftware aus der Cloud sei im Jahresvergleich um elf Prozent auf 8,72 Milliarden Dollar gestiegen. Unter dem Strich sei der Gewinn von 210 Millionen Dollar vor einem Jahr auf 1,22 Milliarden Dollar nach oben gesprungen. Der Gewinn je Aktie habe bei 2,11 Dollar gelegen. Für das vierte Quartal stelle Salesforce nun einen Gewinn je Aktie von 2,25 bis 2,26 Dollar in Aussicht. Die Prognose habe hier bislang bei 2,17 Dollar gelegen. Erwartet worden seien hier im Vorfeld 2,06 Dollar. Der Umsatz werde in einer Spanne von 9,18 bis 9,23 Milliarden Dollar erwartet, was im Rahmen der Schätzungen von 9,22 Milliarden Dollar liege.Die Jahresprognose für 2024 sei ebenfalls angehoben worden. Salesforce erwarte nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,18 bis 8,19 Dollar und einen Umsatz von 34,75 bis 34,8 Milliarden Dollar. Erwartet worden seien hier bislang ein Gewinn je Aktie im Bereich von 8,04 bis 8,06 Dollar und ein Umsatz von 34,70 bis 34,80 Milliarden Dollar.Salesforce-CEO Marc Benioff habe kommentiert: "Gemessen am Umsatz sind wir mittlerweile das drittgrößte Unternehmen für Unternehmenssoftware und die Nummer eins unter den KI-CRMs und das führende Unternehmen für Unternehmens-Apps. Am wichtigsten ist, dass wir CRM, Daten, KI und Vertrauen zusammenbringen in einer einzigen, integrierten Plattform, die unsere Kunden in eine neue Ära unglaublicher Produktivität und Wachstum führt."Anleger geben hier kein Stück aus der Hand, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: