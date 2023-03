Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

111,56 EUR +0,34% (09.03.2023, 16:24)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

111,92 EUR +0,97% (09.03.2023, 16:09)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (09.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Im Januar habe SAP verkündet, sich von der Softwaretochter Qualtrics, die man erst 2018 gekauft habe, zu trennen. Am Montag seien erste Kaufinteressenten gefunden worden. Gelinge der Verkauf, könnte das dem Papier der SAP neuen Schwung verleihen. Zu der potenziellen Übernahme habe sich nun die UBS zu Wort gemeldet.Konkret hätten die US-Beteiligungsgesellschaft Silver Lake und der kanadische Pensionsfonds CPPIB ein Auge auf die SAP-Tochter geworfen. Pro ausstehendem Anteil würden die Firmen 18,15 Dollar bezahlen wollen, wie Qualtrics selbst mitgeteilt habe. Die SAP-Tochter werde so mit rund 12,4 Milliarden Dollar bewertet. Gekauft worden sei das US-Unternehmen vom ehemaligen SAP-Chef Bill McDermott für acht Milliarden Dollar. Aufgrund nicht erreichter Ziele habe sich SAP jedoch bereits 2021 zumindest etwas von der Tochter gelöst, indem sie zu Teilen an die Börse gebracht worden sei. Aktuell halte SAP noch 61 Prozent an Qualtrics.Die UBS habe sich nun zu der Offerte geäußert. Der gebotene Übernahmepreis beinhalte einen 73-prozentigen Aufschlag zum Kurs im Monat vor Bekanntwerden der SAP-Verkaufsüberlegungen, so Analyst Michael Briest. Bei einer Annahme der Offerte, über die bis Mitte März verhandelt werden solle, würde SAP wohl die Unternehmensziele für 2025 vorzeitig aktualisieren. Die geplante Trennung passe zu einer umfassenderen Fokussierung auf das Kerngeschäft. Die Erlöse dürften zudem die Schuldentilgung und möglicherweise weitere Aktienrückkäufe sowie kleinere Übernahmen erleichtern. Das Kursziel von 120 Euro und die Kaufempfehlung habe Briest bestätigt.Ein Verkauf von Qualtrics wäre ein Erfolg für SAP. Die angestrebten Ziele seien nie erreicht worden und man würde immerhin mehr als den Kaufpreis erzielen. Das Papier habe nach Bekanntwerden etwas zugelegt. Größere Auswirkungen dürfte ein potenzieller Verkauf allerdings nicht haben. Bei der Aktie sei der seit September 2022 gültige Aufwärtstrend intakt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: