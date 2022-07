XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

88,06 EUR +3,08% (06.07.2022, 16:39)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (06.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Trotz einer Abstufung von "overweight, 128 Euro" auf "equal-weight, 102 Euro" durch Barclays und einer Absenkung des Kurszieles durch die Bank of America habe die SAP-Aktien am Mittwoch ihre Gewinne im Verlauf des Handels ausgebaut. Mit einem Plus von mehr als 3% gehöre das Papier des Walldorfer Softwarekonzerns sogar zu den größten Gewinnern im DAX.Bereits am Montag habe "Der Aktionär" nach einer Abstufung durch die Credit Suisse erwartet, dass weitere Analysten dem Beispiel der Schweizer Bank folgen würden. Der positiven Stimmung am Gesamtmarkt und der erhöhten Risikobereitschaft gegenüber gebeutelten Tech-Werten würden die Abstufungen allerdings keinen Abbruch tun. "Der Aktionär" bleibe dennoch bei der Meinung, dass Anleger bei der SAP-Aktie vorerst an der Seitenlinie verharren sollten. Trader könnten hingegen eine Wette wagen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:88,10 EUR +1,86% (06.07.2022, 16:52)