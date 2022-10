XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (21.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Spätestens am 25. Oktober sei es soweit: Dann werde der deutsche Software-Riese seine Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorlegen. Die Analysten von JPMorgan hätten die SAP-Aktie im Vorfeld der Bilanzvorlage noch einmal genauer unter die Lupe genommen und die Einschätzung überarbeitet. Die US-Bank habe das Papier von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 115 Euro erhöht. Er rechne in seinem Modell nicht mehr mit Konjunktur-Wachstum, aber sehe dennoch Aufwärtspotenzial für die SAP-Aktie, habe Analyst Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Es liege daher nahe zu denken, dass das schwache wirtschaftliche Umfeld zu stark im Kurs eingepreist worden sei. Der Wandel zur Cloud werde damit nicht richtig wertgeschätzt. SAP sei sein "Top-Pick" unter den europäischen Software-Werten.Zuletzt habe sich die charttechnische Verfassung der SAP-Aktie verbessert. Am Freitag könnte sich der positive Analystenkommentar stützend auswirken. Mit einem nachhaltigen Sprung über die 90-Euro-Marke würde der Blue Chip ein positives Signal liefern, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:90,16 EUR +1,50% (21.10.2022, 11:01)