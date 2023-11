Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

141,58 EUR +3,15% (27.11.2023, 16:37)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

141,60 EUR +0,37% (27.11.2023, 16:23)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (27.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die SAP-Aktie sei mit einem Anstieg von über 47 Prozent nach Rheinmetall der zweitgrößte Gewinner im DAX. Bis zum Allzeithoch vom Sommer 2020 sei es nur noch ein Wimpernschlag. Allerdings würden die technischen Indikatoren eher in Richtung einer kurzen Konsolidierung deuten. Bis hierhin könnte ein Rücksetzer gehen.Seit dem Beginn der Aufwärtsbewegung Ende September 2022 habe die SAP-Aktie bereits rund 80 Prozent zugelegt. Vergangenen Donnerstag sei der Kurs so nah am Allzeithoch von 143,32 Euro gewesen wie seit über drei Jahren nicht mehr. Am Freitag habe die Aktie dann einen kleinen Rücksetzer von einem Prozent verkraften müssen.Aus technischer Sicht sei es wahrscheinlich, dass die SAP-Aktie in den nächsten Tagen noch etwas weiter konsolidieren werde. Der RSI habe am Donnerstag bei 79, der höchste Stand seit November 2022 notiert. Auch der MACD-Indikator fange an, nach unten zu drehen.Wahrscheinlich sei ein Rücksetzer an den GD10 (139,28 Euro), welcher bei Trends oft als Pullback-Bereich für weitere Käufe verwendet werde. Im selben Bereich wie der GD10 befinde sich auch das Tief vom 21. November bei 139,12 Euro, welches ebenfalls als Haltemarke fungiere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: