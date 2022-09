Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (13.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.In einem kaum bewegten Gesamtmarkt zähle die SAP-Aktie heute mit einem Kursplus von 0,6 Prozent zu den Gewinnern im DAX. Aufwind würden dem Softwarepapier insbesondere die starken Zahlen des Rivalen Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460) verleihen, die nicht nur in der Cloud überzeugt hätten.Oracle habe dank seiner boomenden Cloud-Services und einer Übernahme im ersten Geschäftsquartal ein starkes Umsatzplus verbucht. Der gesamte Quartalsumsatz sei im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 11,4 Mrd. Dollar geklettert. Die Umsätze mit Cloud-Services und Lizenz-Support seien währungsbereinigt um 14 Prozent gestiegen.Dies sei positiv für die Stimmung im Sektor, habe ein Händler gesagt und insbesondere auf die starken Geschäftstrends im Cloud-Bereich verwiesen. Analyst Brent Thill vom Investmenthaus Jefferies habe ergänzt: "Während der Gegenwind von den Wechselkursen zugenommen hat, kann das Management keine konjunkturellen Belastungen ausmachen."Im Anschluss an die Oracle-Zahlen hätten die Analysten von Warburg Research ihr Rating für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro bestätigt. Die Quartalszahlen des Konkurrenten hätten den Gegenwind von der Währungsseite gezeigt, habe Analyst Andreas Wolf geschrieben. Mit seinen laut einem Bericht für 2023 geplanten Preiserhöhungen liege SAP deutlich unter der aktuellen Inflation.Allerdings scheine SAP weniger als Oracle in der Lage, Preiserhöhungen durchzusetzen. Zusätzlicher Druck auf das im Rahmen des Cloud-Umbaus bestehende Margenproblem.Anleger halten weiterhin Abstand, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.09.2022)(Mit Material von dpaAFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link