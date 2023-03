Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (27.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Ende vergangener Woche habe die SAP-Aktie kurz ihre langfristige Abwärtstrendlinie durchstoßen, habe sich aber nicht nachhaltig darüber festsetzen können. Am heutigen Montag gelinge dem DAX-Papier jedoch der erneute Sprung über die charttechnische Hürde. Und das aus mehreren guten Gründen, wie der J.P. Morgan-Analyst Toby Ogg jüngst klargestellt habe.Die Aktie von SAP bleibe sein bevorzugter Titel im europäischen Software- und IT-Sektor, so Ogg in einer bereits am Mittwoch erschienenen Branchenstudie von J.P. Morgan. Er habe unter anderem auf den konservativen Ausblick, die Möglichkeiten, die sich aus dem Erlös für den Verkauf der US-Marketingtochter Qualtrics ergäben, die gesunde Bilanz und das prozentual zweistellige Wachstumspotenzial verwiesen.Das Kursziel von J.P. Morgan belasse er dabei auf 117 Euro, was ausgehend vom aktuellen Kurs nur einem Ertragspotenzial von 1,7 Prozent entspreche. Damit seien die Experten der US-Bank weniger bullish eingestellt als der Konsens. Die Gesamtheit der 30 Analysten, welche die SAP-Aktie covern würden, würden ein Konsensziel von 119,30 Euro ausweisen und damit einen Ertrag von 3,7 Prozent als möglich ansehen. Am meisten würden die Analysten von Bernstein der SAP-Aktie zutrauen - und zwar 143 Euro.Die Argumente von J.P. Morgan, aber auch die neuen Pläne des neuen SAP-Finanzchefs Dominik Asam scheinen den SAP-Anlegern zu gefallen. Mit einem kleinen Plus von 0,9 Prozent schiebe sich die SAP-Aktie sodann auch wieder über die Abwärtstrendlinie, die bei rund 115 Euro verlaufe. Im Hebel-Depot bleibt "Der Aktionär" daher beim Call mit der WKN JS2T5P, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 27.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf SAP befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Börsenplätze SAP-Aktie: