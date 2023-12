Apple befindet sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Wie immer zum Jahresende habe das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY die Liste der teuersten börsennotierten Konzerne der Welt veröffentlicht. Als Stichtag dafür habe Mittwoch gedient, der 27. Dezember. Mit SAP und Siemens hätten es auch zwei deutsche Unternehmen unter die Top 100 geschafft.Der Softwarehersteller SAP sei nach Berechnungen von EY mit gut 181 Mrd. USD (rund 162,6 Mrd. Euro) Börsenwert auf Rang 61 (Vorjahr: 106) gelandet. Siemens sei mit einem Börsenwert von knapp 148 Mrd. USD nach EY-Angaben binnen Jahresfrist von Rang 115 auf Rang 88 geklettert. Zum Jahresende 2022 sei kein deutscher Konzern unter den Top 100 platziert gewesen.Der Boom in der Tech-Branche habe der Analyse zufolge insgesamt dazu geführt, dass sich die Dominanz der USA weiter verfestigt habe: 62 (Vorjahr: 61) der 100 teuersten Unternehmen der Welt hätten ihren Sitz in den USA, unter den zehn aktuell teuersten Unternehmen der Welt würden neun in den Vereinigten Staaten sitzen.Auf Platz eins wie ein Jahr zuvor throne der Tech-Konzern Apple mit einem Börsenwert von mittlerweile mehr als 3 Bio. USD. Es würden Microsoft (rund 2,8 Bio. USD) und die saudi-arabische Erdölfördergesellschaft Saudi Aramco (gut 2,1 Bio. USD) folgen. Das wertvollste europäische Unternehmen sei der Auflistung zufolge derzeit der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk auf Rang 16 (460 Mrd. USD).Insgesamt habe sich im Jahresverlauf der Börsenwert der 100 teuersten börsennotierten Unternehmen der Welt den Berechnungen zufolge um 29% erhöht und mit gut 36,5 Bio. USD einen neuen Höchststand erreicht.Sowohl die beiden Top-Werte Apple und Microsoft, als auch der beste europäische Wert Novo Nordisk und auch die beiden deutschen Top-Titel SAP und Siemens seien laufende Empfehlungen des "Aktionärs". Das Anlegemagazin bleibe für alle fünf Werte auch 2024 zuversichtlich, Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.