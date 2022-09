Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (26.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Softwarekonzern SAP und die Regierung von Abu Dhabi würden enger zusammenarbeiten wollen. Am Rande der Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in die Vereinigten Arabischen Emirate hätten beide Parteien am Sonntag eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Das Emirat Abu Dhabi sei das größte der insgesamt sieben Emirate des Landes.Bei der Absichtserklärung gehe es laut SAP um eine Industriestrategie zur Transformation der Wirtschaft Abu Dhabis. Unter anderem solle nachhaltiges Wachstum vorangetrieben, das Ökosystem für lokale Händler gestärkt und der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft gefördert werden.SAP wolle unter anderem Unternehmen der Fertigungsindustrie in ihren digitalen Kompetenzen schulen. Auch ein Programm zur Talententwicklung sei geplant. Einzelne Branchen wolle der Mannheimer Konzern darüber hinaus bei der Einführung von Technologien zur intelligenten Vernetzung von Maschinen unterstützen.Das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für SAP auf "buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe ein höheres Profitabilitätsniveau zum Ziel, so Analyst Charles Brennan in einer in der vergangenen Woche vorgelegten Studie. Gespräche mit Investoren hätten aber gezeigt, dass diese eher niedrigere Ziele bevorzugen würden. Gründe dafür seien Nachhaltigkeitsaspekte oder die Rückendeckung durch den Cashflow.Während die Aktie von Salesforce sich zuletzt etwas habe stabilisieren können, sei es bei SAP weiter abwärts gegangen. Das Papier habe bei 79,58 Euro ein neues Mehrjahrestief markiert.Derzeit besteht für Anleger kein Handlungsbedarf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Erst der Sprung über 90 Euro würde wieder ein positives Signal liefern. (Analyse vom 26.09.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link