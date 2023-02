Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf SAP befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (27.02.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Seit letzter Woche sei es amtlich: SAP habe eine Nachfolgelösung für den seit über 20 Jahren amtierenden Aufsichtsratschef Hasso Plattner (79) gefunden. Mit dem Manager Punit Renjen (61) solle der ehemalige Chef des Beratungsunternehmens Deloitte die Nachfolge des Konzernmitgründers Plattner antreten. So würden die Analysten den Abgang des Mitgründers bewerten.Der letzte der fünf Gründer nehme bei SAP seinen Hut. Plattners laufende Amtszeit ende im Mai 2024. Er stehe dem SAP-Aufsichtsrat seit 2003 vor. Angesichts seines hohen Alters habe es zuletzt immer häufiger Kritik gegeben, dass Plattner so lange an der Oberaufsicht im von ihm 1972 mitgegründeten Konzern festgehalten habe. Das ändere sich nun. Renjen solle im Mai auf der Hauptversammlung in das Aufsichtsgremium des DAX-Schwergewichts gewählt werden, der Übergabeprozess solle dann starten.Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für SAP angesichts des angekündigten Rückzugs von Hasso Plattner aus dem Aufsichtsrat auf "buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Nach 21 Jahren an der Aufsichtsratsspitze werde sich der Mitgründer zurückziehen, so Analyst Michael Briest. Der Abgang sei für die SAP-Mitarbeiter eine große Umstellung. Investoren dürften es begrüßen, dass mit Renjen eine unabhängige Person nachrücken solle.Berenberg ("buy") halte am fairen Wert von 125 Euro fest. Mit Renjen als Nachfolger des Konzernmitgründers beginne bei dem Softwarekonzern eine neue Ära, so Analyst Nay Soe Naing. Renjen werde mit der SAP und seinen Cloud-Initiativen sehr vertraut sein. SAP und Deloitte seien seit 1989 Technologiepartner und unterstützten gemeinsam SAP-Kunden bei der Umstellung auf die Cloud.Für Charles Brennan von Jefferies seien jüngste Personalveränderungen im Management ein Indiz dafür, dass der Einfluss von außen bei dem Softwarekonzern so groß werde wie lange nicht. Dies mache Ergebnisse weniger gut planbar. Er glaube, dass es schwer werde, die versprochenen Mittelfristziele zu erfüllen. Daher halte der Experte an seiner "underperform"-Einstufung und dem Kursziel 90 Euro fest.Kurzfristige Auswirkungen auf die Aktie habe die Personalie keine. Der seit September 2022 gültige Aufwärtstrend sei intakt. Gelinge der Trendwechsel auf der Ergebnisseite wie geplant, dann dürfte sich daran in den kommenden Monaten nur wenig ändern.Anleger mit Weitblick sollten an der Position festhalten, so Michael Schröder. Trading-orientierte Anleger setzen nach der jüngsten Konsolidierung auf eine neue Aufwärtswelle und neue Jahreshochs. "Der Aktionär" spekuliert im Hebel-Depot auf dieses Szenario. (Analyse vom 27.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link