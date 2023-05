Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

122,36 EUR -0,33% (10.05.2023, 12:51)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

122,58 EUR -0,02% (10.05.2023, 12:40)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (10.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) weiterhin zu kaufen.Bereits 1973 sei mit dem ersten System für Finanzbuchhaltung der Grundstein für das heutige Geschäftsmodell gelegt worden. Über die Jahre habe sich die Produktpalette immer weiter entwickelt, sodass das deutsche Softwareunternehmen mittlerweile Lösungen für jegliche Unternehmensbereiche bereitstelle. In den letzten Jahrzehnten sei es üblich gewesen, diese über Lizenzen zu verkaufen. Mittlerweile sei jedoch die Umstellung von Lizenzen auf ein (teilweise) Cloud-basiertes Abomodell in vollem Gange. Der Vorteil davon bestehe zum einen darin, dass wiederkehrende Einnahmen eine bessere Planungssicherheit bieten würden. Zum anderen könnten Kunden bei Lizenzen selbst entscheiden, wie lange sie eine (ältere) Version verwenden und Upgrades hinauszögern würden - beim Abomodell würde ein Aussetzen der Zahlungen Stillstand bedeuten, was langfristig die Umsätze in Summe steigern sollte.Um diesen Prozess voranzutreiben, sei 2021 das Programm RISE with SAP eingeleitet worden. Damit werde ein Komplettpaket angeboten, welches den Kunden von der Prozessanalyse über den Aufbau der notwendigen Infrastruktur bis hin zur Implementierung der gewünschten Anwendungen unterstütze. So wirke RISE with SAP als nachhaltiger Umsatztreiber für Cloud und Service. Was SAP hier vor allem von anderen Softwareanbietern unterscheidet sei, dass bei den Lösungen die Unternehmensgröße nur eine bedingte Rolle spiele. Dementsprechend finde RISE with SAP auch Anklang bei den Big Playern. In Q1 seien zum Beispiel Verträge mit Bosch, Merck KGaA und der NBA abgeschlossen worden. Durch den kostenintensiven und zeitaufwendigen Integrationsprozess sei auch eine gewisse Kundenbindung gegeben. Des Weiteren biete der modulare Aufbau Möglichkeiten zur schrittweisen Erweiterung, sobald das Grundgerüst stehe.Laut IDC könnte der Cloud-ERP-Markt, der Anwendungen für Finanzen, Planung, Beschaffung und Anlagenverwaltung umfasse, bis 2026 ein Volumen von USD 74 Mrd. erreichen, gegenüber USD 43 Mrd. im Jahr 2022, was einem jährlichen Wachstum von 15% entspreche. ERP (Enterprise Resource Planning) hinke bei der Migration in die Cloud hinter anderen Anwendungssoftwarebereichen hinterher: Etwas weniger als die Hälfte der Anwendungen würden noch lokal genutzt. Diese Anwendungen, die Kunden bei der Verwaltung ihrer Finanzen und ihrer täglichen Geschäftsabläufe unterstützen würden, seien für eine Verlagerung in die Cloud prädestiniert, da große Unternehmen mehr Einblick in ihre Prozesse wünschen und eine bessere Skalierbarkeit anstreben würden. SAP sei mit seinem Produkt S/4HANA Cloud schon länger involviert und habe in den letzten Jahren ein stetiges Umsatzwachstum verzeichnet, folglich gehöre man zu den Marktführern in diesem Segment. Aufgrund der guten Marktpositionierung sollte dieses Geschäftsfeld langfristig zum wesentlichen Umsatztreiber mutieren.Im abgelaufenen Quartal sei der Gesamtumsatz gegenüber dem Vorjahr um 10% auf EUR 7,4 Mrd. (währungsbereinigt +9%) gestiegen und habe damit im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Die Cloud-Umsätze seien um 24% auf EUR 3,2 Mrd. (währungsbereinigt +22%) gestiegen, was erneut auf die starke Nachfrage nach der Cloud-Version von SAP S/4HANA (+77%) zurückzuführen sei. Der Umsatz mit Softwarelizenzen sei, unterstützt durch größere Geschäftsabschlüsse, moderat um 13% zurückgegangen, was auf der anderen Seite zur Folge gehabt habe, dass der Anteil der besser planbaren Umsätze zugenommen habe. Dieser sei gegenüber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt auf 82% gestiegen. Das bereinigte Betriebsergebnis sei um 12% auf EUR 1,88 Mrd. gestiegen und habe damit die Erwartungen von EUR 1,78 Mrd. übertroffen.Aufgrund der geplanten Veräußerung der Tochtergesellschaft Qualtrics, welche Analysetools für die Marktforschung anbiete, habe SAP den Ausblick für das Gesamtjahr 2023 aktualisiert, um nur die fortgeführten Geschäftsbereiche abzubilden. Für das Cloud-Geschäft werde ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen 23% und 26% erwartet (zuvor: 22% bis 25%). Für das Cloud- und Softwaregeschäft werde ein Umsatz zwischen EUR 26,9 Mrd. und EUR 27,4 Mrd. erwartet (bisher: EUR 28,2 Mrd. bis 28,7 Mrd.). Das bereinigte Betriebsergebnis solle nach eigenen Schätzungen zwischen EUR 8,6 und 8,9 Mrd. liegen (bisher: EUR 8,8 bis 9,1 Mrd.).Daher bestätigt Sebastian Mathe, Analyst der RBI, seine "Kauf"-Empfehlung für die SAP-Aktie und erhöht sein Kursziel entsprechend aktuelle Konsensdaten auf EUR 141. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsabschlag zur Peergroup berücksichtige. (Analyse vom 10.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.