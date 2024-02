XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (14.02.2024/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SAP: Rücksetzer nach starkem Lauf - ChartanalyseDie SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) ist am gestrigen Dienstag unter Druck geraten und hat 3% auf 162,76 EUR verloren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach Vorlage der Quartalszahlen sei die SAP-Aktie am 24. Januar per Aufwärts-Gap (+7%) über die 150er Marke gesprungen. Anschließend hätten die Notierungen die Aufwärtsbewegung fortgesetzt und seien am vergangenen Donnerstag bis auf das neue Rekordhoch bei 169,40 EUR gestiegen. Nach fünf Gewinnwochen in Folge (inklusive neun neuer Allzeithochs) sei es dann in der laufenden Woche zu einem Rücksetzer gekommen, wobei die Kurse gestern per Saldo 3% auf 162,76 EUR abgegeben hätten.Ausblick: Mit dem schwächsten Handelstag seit dem 21. Juli sei die Rekordjagd bei der SAP-Aktie nun vorerst unterbrochen worden.Das Long-Szenario: Um an die vorherige Aufwärtsdynamik anzuknüpfen, müssten die Notierungen jetzt im ersten Schritt über das Verlaufshoch vom 2. Februar bei 165,94 EUR steigen und danach die gestrige Kurslücke bei 167,76 EUR schließen. Darüber wäre der nächste Widerstand am neuen Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag bei 169,40 EUR zu finden, wobei (im Fall eines Ausbruchs) zur Bestätigung auch die 170er Barriere per Tagesschluss überwunden werden sollte.

Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:164,00 EUR +1,13% (14.02.2024, 09:32)