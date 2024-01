Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der SAP befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (24.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die Aktie von SAP gehe heute mit einem Plus von 7,6 Prozent aus dem Xetra-Handel und setze damit ihre Rekord-Rally fort. Das neue Allzeithoch liege jetzt bei 161,98 Euro - zu hoch, glaube man den aktuellen Analystenkommentaren nach den Zahlen. Höchste Zeit zu reagieren!SAP habe im Schlussquartal erneut vom starken Wachstum ihrer Cloudangebote profitiert und im Tagesgeschäft mehr verdient als erwartet. Im Jahr 2024 sollten dann Gewinn um 17 bis 21 Prozent und Umsatz um acht bis zehn Prozent wachsen. Wichtigster Treiber solle erneut die Cloudsparte mit einem anvisierten Anstieg von 24 bis 27 Prozent sein. Zudem wolle das Management in Sachen KI viel Geld in die Hand nehmen.Das gefalle den Analysten. Die Experten hätten sich auch größtenteils positiv zu Quartalsbericht und Ausblick geäußert. Das Kursziel habe aber bisher nur die DZ BANK angetastet (von 115 auf 145 Euro) - die anderen Analysten hätten nur Ziele bestätigt. Das Konsensziel von 154,12 Euro liege daher mittlerweile unter dem aktuellen SAP-Kurs.Die Investmentbank Stifel, die mit einem Kursziel von 170 Euro immerhin noch Potenzial sehe, habe SAP beispielsweise einen starken Jahresschluss 2023 attestiert. Das Wachstum des Cloud-Geschäfts habe sich im Vergleich zum dritten Quartal überraschend beschleunigt, habe es geheißen. Das gelte auch für die Profitabilität in diesem Geschäftsfeld.Positiv äußere sich auch die UBS, welche SAP auf "buy" mit einem Kursziel von 168 Euro belasse. Die Umsätze im Abo-Cloudgeschäft würden aufgrund von negativen Währungseffekten zwar unter der Konsensprognose liegen, habe es geheißen, aber das Wachstum des Auftragsbestands sei bemerkenswert.Dass die Analysten ihre Kursziele nicht reihenweise anheben würden, habe einen Grund: Es dürfte etwas dauern, bis die Analysten ihre Modelle auf die neuen Gewinnberechnungen im Rahmen der Restrukturierung angepasst hätten. SAP-Aktionäre könnten sich also in den kommenden Tagen über die ein oder andere Kurszielanhebung freuen."Der Aktionär" bleibt vorerst bei seinem Kursziel von 175 Euro, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 24.01.2024)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link