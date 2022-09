Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

87,87 EUR +1,53% (12.09.2022, 16:48)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

87,77 EUR +1,36% (12.09.2022, 16:35)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (12.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die Aktie von SAP stehe heute wieder im Fokus der Anleger. Entscheidend sei aber nicht, dass der deutsche Softwarekonzern seine Produkte künftig zu höheren Preisen an den Mann bringen wolle, sondern die anstehenden Quartalszahlen von Oracle , die einen Einblick darauf geben könnten, wie SAP ins dritte Quartal gestartet sei.Laut einem Bericht vom "Handelsblatt" habe SAP laut einem Schreiben an seine Kunden erneut eine Preiserhöhung angekündigt. Ab 2023 solle für die Wartung von Softwareinstallationen bis zu 3,3 Prozent mehr verlangt werden. Als Grund nenne der Softwarekonzern die gestiegenen Energie- und Arbeitskosten sowie höhere Aufwendungen für Dienstleistungen von Drittanbietern.SAP sei dabei nicht der einzige Anbieter, der die Preise erhöhe. Konkurrent Oracle habe Ende Juli in den USA seine Supportpreise um acht Prozent angehoben und wolle auch in anderen Regionen die Preise der Inflation anpassen.Viel wichtiger für SAP-Anleger dürfte zudem sein, wie der Konkurrent in seinem ersten Geschäftsquartal abgeschnitten habe. Denn die Zahlen für das erste Quartal 2023, welches bei Oracle am 31. August geendet habe, würden heute Abend veröffentlicht und dürften auch einen Einblick darauf geben, wie SAP in das aktuell laufende dritte Quartal gestartet sei.Die SAP-Aktie könnte kurzfristig von besser als erwarteten Oracle-Zahlen profitieren. Die schwerfällige Umstellung auf die Cloud und die schwächelnde Profitabilität belasten allerdings unverändert die Kursentwicklung, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur SAP-Aktie. (Analyse vom 12.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: